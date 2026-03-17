Da li gljive treba prati prije korištenja?

17.03.2026
Iako mnogi instinktivno peru gljive pod mlazom vode, stručnjaci upozoravaju da ova navika može uništiti njihovu teksturu i aromu – a postoji mnogo bolji način da ih očistite.
Za razliku od čvrstog povrća, gljive su građene od tankih ćelija bogatih vodom. Njihova porozna struktura djeluje poput spužve – kada ih stavite pod tekuću vodu, apsorbuju je. Čak i kratko ispiranje može značiti da gljive nakon prženja ili pečenja postanu vodene i mekane, gubeći onu čvrstu i sočnu teksturu zbog koje ih volimo.
Osim teksture, voda razrjeđuje prirodnu aromu gljiva. Kod jela poput rižota ili pečenih gljiva, intenzitet okusa znatno opada, što znači da jelo više neće biti toliko aromatično, prenosi Index.hr.
Pravilno čišćenje:
Umjesto pranja, stručnjaci preporučuju metode koje čuvaju okus i teksturu:
Brisanje vlažnom krpom ili papirnim ubrusom – lagano obrišite površinu gljiva kako biste uklonili prljavštinu i zemlju
Korišćenje mekanog kista – posebno korisno kod većih gljiva poput vrganja ili šampinjona
Rezanje zadebljalih dijelova korijena ili tvrdih dijelova – sve što je previše prljavo jednostavno odrežite
Čuvanje u papirnoj vrećici – umjesto plastične kutije, papirne vrećice omogućavaju cirkulaciju zraka i sprečavaju preveliku vlagu
Uz ove jednostavne trikove, gljive zadržavaju sočnost, čvrstoću i bogatstvo okusa, a jela postaju aromatičnija i „profesionalnija“.
Mnogi misle da pranje gljiva „ne može škoditi“, ali to je klasičan kuhinjski mit. Čak i kratko ispiranje može stvoriti dodatnu vlagu u tavi, što produžava vrijeme pečenja i može rezultirati gubitkom boje i teksture.
Osim toga, neki recepti zahtijevaju da gljive odmah dobiju zlatnu koricu na tavi – to je gotovo nemoguće ako su prethodno natopljene vodom. Profesionalni kuhari zato insistiraju na brisanju i minimalnoj obradi prije termičke obrade.
Ako želite da vaše gljive budu sočne, aromatične i savršene u svakom jelu, zaboravite na vodu. Lagano brisanje krpom ili kistom, rezanje tvrdih dijelova i pravilno skladištenje čuvaće prirodnu teksturu i okus. U kuhinji vrijedi pravilo: manje je više – posebno kada je riječ o vodi i gljivama.
