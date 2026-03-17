Poznata firma otpustila 348 radnika: Poslali im mejl sa otkazom usred smjene

Lotomatika je otpustila 348 zaposlenih u beogradskoj kancelariji koji je dvije godine radio migraciju njihove platforme. Italijanski sindikat upozorava na AI.

Kada čujete priču da su neki IT-jevci u sred radnog dana izgubili pristup VPN-u, mejlu i poslovnom računaru, a na kraju smjene mejlom potvrdu da su otpušteni i to zajedno sa 348 kolega mogli biste da pomislite da je toliko dramatično da se vjerovatno nije desilo. Nažalost, ne biste bili u pravu jer se to desilo u beogradskom odeljku Lotomatika.

Lotomatika, italijanska kompanija za igre na sreću i sportsko klađenje, kupila je 2024. godine firmu SKS365 (poznatu po brendu Planetvin365) za 639 miliona evra.

Kompanija je upravo eksplicitno objavila da je prethodna godina bila izvanredno uspješna finansijski.

Beogradski IT tim je bio zadužen za migraciju na Lotomatika platformu. Prema nezvaničnim informacijama sa Redita, tim je taj posao završio i nagađa se da je upravo tada postao nepotreban.

Italijanski sindikat diže alarm zbog AI otpuštanja

Prema saopštenju italijanskog sindikata USB, Lotomatikaje otpustila 348 zaposlenih u svojoj srpskoj podružnici PVO što zvanično potvrđuje ovu priču.

Hronika Bačena bomba na poznatu pivnicu

Sindikat izražava zabrinutost i traži da se otvori pregovarački sto o tri stvari: uticaju AI na radne procese, garancijama za zaposlene u celoj grupaciji i mjerama zaštite za one kojima preti gubitak posla.

Ono što čini stvar gorkom je način na koji je to urađeno. Na Redit tredu "Lotomatika kaput" kaputt" programiranje, korisnici koji tvrde da su bivši zaposleni opisuju filmsku scenu:

"U 12 su ugasili VPN, mi mislili tehnički problem, u 14 sati stigao mejl da smo svi otpušteni. Kolega koji radi u kancelariji nije mogao da izađe jer su im deaktivirali kartice. PC zaključan. Kao da smo kriminalci."

Drugi korisnik dodaje kontekst:

"Kada su nas kupili prije dve godine, očekivanja su bila drugačija. Nove pozicije, povećanje plata. Oni su jedna ograničena i neorganizovana masa gdje se ne zna nikakav red i raspored."

Da li je krivac AI?

Italijanski sindikat USB u svom saopštenju pominje AI kao faktor, traži da se otvori diskusija o uticaju vještačke inteligencije na radna mjesta.

Lotomatika u svom godišnjem izvještaju za 2024. pominje LAMP platformu koja "strateški integriše AI u sve poslovne jedinice, od korisničke podrške do logistike". U rezultatima za prvi kvartal 2025, navode AI model koji automatski upravlja tiketima i donosi odluke za 150 milisekundi.

Drugim riječima, firma se aktivno hvali berzi koliko koristi AI za efikasnost.

Srbija Ovo je Nenad koji je ubijen čekićem u stanu

Ali realniji odgovor je vjerovatno prozaičniji: ovo je klasično čišćenje poslije akvizicije.

Kupili su firmu, iskoristili njen tim da završi migraciju, i onda taj tim ugasili jer im više ne treba. Iz godišnjeg izvještaja za 2025, integracija PVO je završena uz 87 miliona evra sinergije, sa punim efektom u 2026.

Istovremeno bi bilo nerazumno potpuno isključiti opciju da je AI imao veze sa ovim. Firma priča o tome berzi, sindikat takođe priča o tome, tako da, gde ima dima, prenosi Startit.