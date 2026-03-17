Koje povrće posaditi jedno pored drugog?

Sadnja povrća uporedo, takođe poznata kao međukultura ili polikultura, sve je popularnija tehnika među baštovanima koji žele da iskoriste prirodne prednosti biljaka. Ova metoda ne samo da maksimizira korištenje prostora u bašti, već i pomaže u poboljšanju prinosa, zdravlja biljaka i smanjenju štetočina i bolesti.

Kombinovanjem određenih vrsta povrća koje se međusobno podržavaju, baštovani mogu stvoriti simbiotski odnos između biljaka, gdje se može obezbijediti zaštita od štetočina, poboljšati tlo ili čak podstaći rast susjedne biljke.

S druge strane, sadnja određenog povrća jedno pored drugog može biti štetna iz nekoliko razloga. Neke biljke mogu međusobno inhibirati rast, privući štetočine ili povećati podložnost bolestima.

Na primjer, krompir i paradajz su biljke koje pripadaju istoj porodici (Solanaceae) i imaju slične potrebe za hranljivim materijama. Kada su zasađene preblizu jedna drugoj, nadmeću se za iste hranljive materije iz zemlje, što može rezultirati nižim prinosima i slabijim biljkama.

Takođe, paradajz i krompir dijele podložnost istoj bolesti, pepelnici. Kada se sade preblizu jedna drugoj, rizik od širenja ove bolesti može se povećati, što može dovesti do značajnih gubitaka prinosa.

U nastavku pročitajte koje kombinacije povrća su najbolje za vašu baštu i kako možete iskoristiti prirodnu harmoniju za bogatiju i zdraviju žetvu.

Šargarepa i luk

Šargarepa i luk su idealni susjedi jer jedni druge štite od štetočina. Luk svojim mirisom odbija šargarepinu muvu, dok šargarepa može pomoći u zaštiti luka od lukove muve.

Krastavci i pasulj

Krastavci i pasulj se odlično slažu jer pasulj obogaćuje zemljište azotom, što je blagotvorno za rast krastavaca. Krastavci takođe pružaju prirodni pokrivač zemlje, zadržavajući na taj način vlagu.

Salata i rotkvice

Rotkvice brzo rastu i mogu se sijati među zelenom salatom. Njihovi različiti korijenski sistemi se ne takmiče za hranljive materije, a rotkvice mogu pomoći da se otpusti tlo oko zelene salate.

Kelj i celer

Kelj i celer su dobar par jer celer može pomoći u odbijanju kupusovog moljca, čime štiti kelj. Celer takođe poboljšava mikroklimu oko kelja, što podstiče njegov rast.

Tikvice i kukuruz

Tikvice i kukuruz su dobar par jer kukuruz daje senku koja pomaže da zadrži vlagu u zemljištu, što je korisno za tikvice. Osim toga, tikvice svojim velikim listovima mogu spriječiti rast korova.

Šta posaditi pored graška?

Šargarepa

Dobro je saditi šargarepu sa graškom, jer obogaćuju zemljište azotom, što je korisno za šargarepu. Takođe, grašak može da djeluje kao živi malč, zadržavajući vlagu u zemljištu oko šargarepe.

Krompir

Krompir i grašak su takođe dobar par jer grašak obogaćuje zemljište azotom, što je od koristi krompiru, dok krompir svojim korijenom pomaže u prozračivanju zemlje.

Šta posaditi pored paradajza?

Bijeli luk

Bijeli luk ima prirodna svojstva da odbija štetočine, uključujući biljne vaši paukove grinje i druge insekte koji mogu da napadnu paradajz. Pored toga, može pomoći u smanjenju rizika od bolesti kao što su vodene boginje.

Luk

Kao i bijeli luk, i luk je dobar komšija paradajzu jer pomaže u odbijanju raznih štetočina. Njegov oštar miris može da odbije insekte, a paradajz i luk nemaju slične strukture korena, pa se ne takmiče za hranljive materije.

Šargarepa

Šargarepa i paradajz mogu biti dobar par jer se njihove strukture korijena nalaze na različitim dubinama u zemljištu, što smanjuje konkurenciju za hranljive materije. Pored toga, šargarepa može pomoći u prozračivanju tla oko korijena paradajza.

Pasulj

Pasulj obogaćuje zemljište azotom, što je korisno za rast paradajza. Paradajz, zauzvrat, može pružiti pasulj zaštitu od prekomjerne sunčeve svjetlosti, posebno tokom vrelih ljetnih mjeseci.

Salata

Zelena salata brzo raste i može se saditi između redova paradajza. Nizak je, tako da se ne takmiči sa paradajzom za svjetlost, a njegovo prisustvo može pomoći u zadržavanju vlage u zemljištu.

Šta posaditi sa paprika?

Šargarepa

Šargarepa i paprika mogu biti dobar par jer šargarepe imaju dubok korjenov sistem, dok paprike imaju pliće, pa se ne takmiče za iste hranljive materije u zemljištu. Takođe, šargarepa može pomoći u prozračivanju zemlje oko korijena paprike.

Luk

Luk može pomoći u zaštiti paprike od raznih štetočina, posebno biljnih vaši. Njegov jak miris odbija mnoge insekte koji bi mogli da napadnu papriku, a ne takmiči se sa paprikom za hranljive materije.

Paradajz

Paprika i paradajz pripadaju istoj porodici (Solanaceae) i imaju slične uslove rasta, kao što su potreba za sunčevom svjetlošću i toplotom. Međutim, treba voditi računa o plodoredu zbog mogućih bolesti zglobova, poput pepelnice.

Spanać

Spanać brzo raste i može se saditi između redova paprike. Njegovi niski listovi pomažu u zadržavanju vlage u zemljištu i sprečavaju rast korova, što je korisno za papriku.

Pasulj

Pasulj obogaćuje zemljište azotom, što je korisno za paprike. Takođe, pasulj može djelovati kao prirodni malč i tako pomoći u zadržavanju vlage u zemljištu.

Šta posaditi pored peršuna?

Šargarepa

Peršun i šargarepa su odlična kombinacija jer oboje vole sunce i rastresito tlo. Peršun takođe može pomoći u odvraćanju šargarepinih muva.

Paradajz

Paradajz i peršun se dobro slažu, jer peršun može pomoži u zaštiti paradajza od određenih štetočina kao što su biljne vaši.

Salata

Zelena salata i peršun su dobra kombinacija jer peršun pruža laganu hladovinu koja može zaštititi zelenu salatu od previše sunca, a oba imaju slične potrebe za vodom.

Luk

Luk je još jedna dobra kombinacija sa peršunom jer ova dva preferiraju slične uslove zemljišta. Pored toga, luk može pomoći u odbacivanju određenih štetočina koje napadaju peršun.

Rotkvice

Rotkvice brzo rastu i mogu pomoći u sprečavanju korova, a takođe pomažu u prozračivanju tla, prenosi Krstarica.