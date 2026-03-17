Ako oštetite auto na lošem asfaltu, samo jedan papir vas dijeli od isplate štete

Ako vam rupa na cesti ošteti automobil, ne morate odmah pomisliti da je popravka isključivo vaš trošak.

U određenim slučajevima, odgovorni za održavanje cesta moraju nadoknaditi štetu, ali je neophodno priložiti dokaze.

Do većih oštećenja na kolovozu dolazi uglavnom u proljeće, naročito nakon jakih i dugotrajnih zima. Vozači često misle da su sami krivi ako oštete gumu, felgu ili vješanje pri naletu na rupu. Međutim, u određenim situacijama mogu tražiti naknadu štete od onoga ko upravlja cestom.

Oštećenja na kolovozu nastala zbog dotrajalog asfalta, lošeg održavanja ili neobilježenih radova, kao i uništeni usporivači saobraćaja (tzv. ležeći policajci), čest su uzrok kvarova na vozilima, a mogu dovesti i do saobraćajnih nesreća.

Ključni koraci za naplatu štete:

Kako biste osigurali naknadu, važno je preduzeti sljedeće korake:

Policijski zapisnik: Prvo i najvažnije, štetu prijavite nadležnoj policijskoj stanici. Ovaj zapisnik je čvrst dokaz koji se prilaže uz odštetni zahtjev.

Fotografisanje: Obavezno fotografišite mjesto nesreće i oštećenja na automobilu.

Prikupite podatke: Važno je imati tačnu lokaciju, vrijeme incidenta i podatke o eventualnim svjedocima.

Procjena štete: Vlasnik vozila treba da se obrati svom osiguravajućem društvu. Procjenitelj će tada popisati oštećenja i fotografisati vozilo. Takođe, možete angažovati i saobraćajnog vještaka za stručni izvid.

Nakon toga, odštetni zahtjev se podnosi upravniku ceste na kojoj je šteta nastala.

Ukoliko upravnik ceste odbije isplatu, građani mogu podnijeti prigovor, pokušati mirno rješenje sa osiguravačem ili pokrenuti sudski postupak za naknadu štete, prenosi Dnevnik.hr.