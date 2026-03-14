Kako da provjerite pritisak u gumama i šta ako nije dobar

ATV

14.03.2026

18:18

Дување гуме
Foto: Pexels / Photo by Andrea Piacquadio

Pritisak u gumama je jedan od parametara koji inženjeri definišu već na početku razvoja određenog automobila. Kada se vozači ovoga ne drže, postoji rizik da se auto neće ponašati kako bi trebalo.

"U odnosu na pritisak u gumama, konstruktori dimenzionišu ostale komponente automobila, naročito dijelove šasije, i podešavaju postavke vozila", kaže Jirži Pazderni, stručnjak za oblast guma iz Škoda Auta.

Preporučeni pritisak u gumama postavljen je tako da se što bolje uravnoteže sve ključne karakteristike gume. Cilj je da guma u saobraćaju ima dovoljan vijek trajanja, osigura dobru udobnost vožnje, pomogne u postizanju što kraćeg zaustavnog puta, a da pritom nepotrebno ne povećava potrošnju goriva i doprinese dobroj upravljivosti.

Uskladiti sve ove zahtjeve nije nimalo jednostavno, pa iako pritisak vazduha u gumama kod modernih automobila danas prati sistem za detekciju gubitka pritiska, on uglavnom upozorava tek na pad ispod određene kritične vrijednosti. Jednom mjesečno vozač bi trebalo da ga provjeri i sam i eventualno prilagodi prema trenutnoj temperaturi ili opterećenju.

Kako da znate šta je propisano?

Naljepnica sa vrijednostima pritiska zalijepljena na karoseriji vozila tipično navodi dvije vrijednosti pritiska: za d‌jelimično i puno opterećenje.

"Kada se poveća ukupna masa vozila, potrebno je takođe povećati pritisak u gumama kako bi se zadržale dobre vozne i operativne karakteristike", kaže Pazderni.

Isto tako je neophodno reagovati na promjene temperature. Po hladnom vremenu pritisak unutar guma opada, dok na vrućini raste.

"Pumpanje vršite prije vožnje i na temperaturama na kojima će se auto koristiti. Nema svrhe podešavati pritisak kada ste upravo izašli iz zagrijane garaže na mraz. Nakon toga je neophodno sačuvati novu vrijednost pritiska u infotejnmentu kako bi sistem za detekciju gubitka pritiska ispravno funkcionisao", komentariše modifikacije Pazderni.

Kako šteti nepravilan pritisak

Nedovoljno napumpana guma: pogoršava stabilnost vozila i bezbjednost vožnje, raste potrošnja, pogoršava se preciznost upravljanja, u ekstremnim slučajevima dovodi do prekomjernog trošenja u oblasti ivica gazećeg sloja.

Previše napumpana guma: pogoršava ponašanje na mokrom putu, produžava zaustavni put prilikom kočenja, pogoršava udobnost, u ekstremnim slučajevima dovodi do prekomjernog trošenja u središnjem dijelu gazećeg sloja.

Kombinacija (nedovoljno i previše napumpano): rizična je i situacija kada se obje pojave jave istovremeno. Vozilo time upada u značajnu dinamičku disharmoniju i dolazi do kombinacije i pojačavanja svih negativnih posljedica, prenosi b92.

