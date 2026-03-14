Brisači vam ostavljaju mrlje? Prvo probajte ovaj trik prije nego što kupite nove

ATV

14.03.2026

12:21

Брисачи на ауту
Gotovo svaki vozač je doživio istu situaciju. Uključite brisače tokom kiše, a umjesto čistog vjetrobranskog stakla pojave se razmazane linije, mrlje ili preskakanje metlica.

Prva pomisao obično je jasna - brisači su istrošeni i moraju da se zamijene.

Međutim, u velikom broju slučajeva uzrok problema uopšte nije oštećena guma brisača, već sloj prljavštine koji se tokom vremena nakuplja na metlicama i staklu.

Dobra vijest je da postoji jednostavan trik koji traje svega nekoliko minuta, a može značajno poboljšati rad brisača.

Iako brisači spolja mogu izgledati potpuno ispravno, ovaj tanak sloj prljavštine može spriječiti da guma ravnomjerno naleže na vetrobransko staklo.

Zbog toga dolazi do:

  • razmazivanja vode
  • preskakanja brisača
  • neprijatnog škripanja
  • Jednostavan trik koji može riješiti problem

Prije nego što odlučite da kupite nove brisače, pokušajte temeljno čišćenje metlica.

  • Postupak je vrlo jednostavan.
  • Podignite ručice brisača od vetrobranskog stakla.
  • Navlažite meku krpu toplom vodom i blagim deterdžentom ili koristite izopropil alkohol.
  • Pažljivo prebrišite cijelu dužinu gumene metlice.
  • Nemojte snažno pritiskati - cilj je ukloniti naslage prljavštine.
  • Ako su brisači zaista prljavi, na krpi ćete primjetiti tamne tragove nečistoće.
  • Nakon toga dobro očistite i vetrobransko staklo, po mogućstvu sredstvom za stakla bez dodatka voska.
  • Kada se sve osuši, vratite brisače na staklo i testirajte ih.

U mnogim slučajevima razlika će biti odmah primjetna.

Kada je ipak vrijeme za nove brisače

Ipak, postoje situacije kada čišćenje neće pomoći.

Brisače treba zamijeniti ako primetite:

  • napuklu ili tvrdu gumu
  • nazubljene ivice metlica
  • glasno škripanje tokom rada
  • poskakivanje brisača po staklu

U takvim slučajevima guma je već istrošena i zamjena je najbezbjednije rješenje.

Stručnjaci obično preporučuju da se brisači menjaju otprilike jednom godišnje, iako njihov vek trajanja može biti kraći ako je automobil često:

  • parkiran na jakom suncu
  • vožen velikom brzinom na autoputu

Važna je i tečnost za vjetrobransko staklo

Mnogi vozači zaboravljaju da na rad brisača utiče i kvalitet tečnosti za pranje stakla.

Jeftine ili nekvalitetne tečnosti često ostavljaju masni film, zbog čega brisači lošije rade i stvaraju mrlje.

Zato je preporučljivo koristiti tečnost koja je prilagođena godišnjem dobu.

Takođe je dobro povremeno provjeriti da li mlaznice ravnomjerno raspršuju tečnost po staklu.

Još jedna važna navika vozača

Brisači ne bi trebalo da se koriste na potpuno suvom vetrobranskom staklu.

Kada nema vode ili tečnosti za pranje, guma se brže troši i može doći do oštećenja metlica.

Jednostavno rješenje koje može uštedi novac

Mrlje na vjetrobranu ne znače uvijek da su brisači za bacanje.

U mnogim slučajevima dovoljno je temeljno očistiti gumu i staklo, a brisači će ponovo raditi znatno bolje.

To je brzo i praktično rešenje koje gotovo ništa ne košta, a može vam produžiti vijek brisača i poboljšati vidljivost tokom vožnje.

Ako, međutim, primetite da brisači preskaču, škrguću ili imaju oštećenu gumu, tada je njihova zamjena ipak najbolja i najbezbjednija opcija, prenosi Ona.

