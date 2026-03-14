Brisači vam ostavljaju mrlje? Prvo probajte ovaj trik prije nego što kupite nove

14.03.2026
12:21
Gotovo svaki vozač je doživio istu situaciju. Uključite brisače tokom kiše, a umjesto čistog vjetrobranskog stakla pojave se razmazane linije, mrlje ili preskakanje metlica.
Prva pomisao obično je jasna - brisači su istrošeni i moraju da se zamijene.
Međutim, u velikom broju slučajeva uzrok problema uopšte nije oštećena guma brisača, već sloj prljavštine koji se tokom vremena nakuplja na metlicama i staklu.
Dobra vijest je da postoji jednostavan trik koji traje svega nekoliko minuta, a može značajno poboljšati rad brisača.
Iako brisači spolja mogu izgledati potpuno ispravno, ovaj tanak sloj prljavštine može spriječiti da guma ravnomjerno naleže na vetrobransko staklo.
Zbog toga dolazi do:
Prije nego što odlučite da kupite nove brisače, pokušajte temeljno čišćenje metlica.
U mnogim slučajevima razlika će biti odmah primjetna.
Ipak, postoje situacije kada čišćenje neće pomoći.
Brisače treba zamijeniti ako primetite:
U takvim slučajevima guma je već istrošena i zamjena je najbezbjednije rješenje.
Stručnjaci obično preporučuju da se brisači menjaju otprilike jednom godišnje, iako njihov vek trajanja može biti kraći ako je automobil često:
Mnogi vozači zaboravljaju da na rad brisača utiče i kvalitet tečnosti za pranje stakla.
Jeftine ili nekvalitetne tečnosti često ostavljaju masni film, zbog čega brisači lošije rade i stvaraju mrlje.
Zato je preporučljivo koristiti tečnost koja je prilagođena godišnjem dobu.
Takođe je dobro povremeno provjeriti da li mlaznice ravnomjerno raspršuju tečnost po staklu.
Brisači ne bi trebalo da se koriste na potpuno suvom vetrobranskom staklu.
Kada nema vode ili tečnosti za pranje, guma se brže troši i može doći do oštećenja metlica.
Mrlje na vjetrobranu ne znače uvijek da su brisači za bacanje.
U mnogim slučajevima dovoljno je temeljno očistiti gumu i staklo, a brisači će ponovo raditi znatno bolje.
To je brzo i praktično rešenje koje gotovo ništa ne košta, a može vam produžiti vijek brisača i poboljšati vidljivost tokom vožnje.
Ako, međutim, primetite da brisači preskaču, škrguću ili imaju oštećenu gumu, tada je njihova zamjena ipak najbolja i najbezbjednija opcija, prenosi Ona.
