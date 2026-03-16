Zašto je opasno voziti zimske gume ljeti?

ATV

16.03.2026

08:35

Foto: Unsplash

Zimske gume su obavezne od 1. novembra do 1. aprila. Međutim, neki vozači zbog lijenosti, ili uštede, i ljeti voze automobile sa zimskim gumama, što je velika greška.

Šare koje se nalaze na zimskim gumama moraju biti najmanje pet milimetara dubine. Takođe, gume moraju imati veliki broj blokova gazećeg sloja i sitnih lamela da bi dobile elastičnost na temperaturama nižim od nule. Na toplom vremenu to je kontraproduktivno jer kako se guma okreće, blokovi su pritisnuti na podlogu i gume se više zagrijavaju i brže uništavaju.

Ukoliko se nastavi upotreba zimskih guma tokom ljeta, može se ugroziti i bezbjednost jer te gume u svom sastavu imaju veću količinu silikona, pa se na usijanom putu opuštaju, stvaraju veći otpor, veću buku i povećavaju potrošnju goriva. Nerijetko dolazi do njihovog deformisanja usljed čega može doći do incidenta.

Zimske gume se najlakše zamjenjuju ljetnim (ali i obrnuto), ukoliko imate i dva seta felni - za zimu i za ljeto, jer kada su gume montirane na felne, zamjena je brža i jednostavnija.

Ljetne gume, za razliku od zimskih, imaju šaru dubine 1,6 mm, a dizajnirane se tako da podnose visoke temperature i tvrđe su od zimskih.

Vulkanizeri preporučuju da se ljetne gume pune azotom jer je on gušći od vazduha. To znači da će se one rjeđe naduvavati i manje zagrijavati kada temperatura pređe 30 stepeni Celzijusa, što je veoma važno budući da se na taj način produžava njihov vijek.

Kako se pravilno odlažu gume?

Kada skinete gume obavezno obilježite koje su bile na prednjim, a koje na zadnjim točkovima, mada neki vulkanizeri savjetuju da prednje gume stavite nazad, a zadnje naprijed kako bi se ravnomjerno habale.

Takođe, pregledajte gume kada ih skinete: da li imaju pukotine ili posjekotine, da li je dubina šare ostala u propisanim granicama, ili ćete morati da kupite nove.

Prije skladištenja, gume očistite od prljavštine i kamenčića, a odložite ih na mjesto koje je mračno i suvo.

Važno je i kako ćete ih odložiti: bolje je uspravno nego vodoravno, odnosno položene jedna na drugu. A najbolje je okačiti ih na zid kako ne bi dodirivale tlo.

Ako su ipak na zemlji, onda bi bilo dobro da se povremeno pomjeraju da se ne bi uvijek oslanjale na istu površinu, prenosi Kurir.

