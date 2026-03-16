Supruga Darka Lazića podijelila emotivan snimak sa njegovim bratom: ''Ne volim da se opraštam..''

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, prije pet dana izgubio je život u 33. godini u saobraćajnoj nesreći na motoru, kada mu je put presjekao auto marke "citroen".

Strašna vijest zatekla je sve, a Darko i njegova porodica se ne mire sa ovim gubitkom.

Pjevač kroz objave ovih dana posebno ističe koliko se teško nosi sa ovom prazninom koja je nastupila sa odlaskom njegovog brata.

Njegova supruga, Katarina Lazić, ovih dana se nije oglašavala na mrežama, a sada je pet dana poslije smrti Darkovog brata odlučila da podijeli izuzetno emotivan snimak sa njim.

Kaća je istakla da joj opraštanje od voljenih ljudi teško pada.

Na svom Instagram nalogu podijelila je snimak sa njene i Darkove svadbe na kojem igra i grli se sa Draganom kao jednu od najljepših uspomena koje ima sa njim.

- Nikada nisam voljela da se opraštam od ljudi koje volim preko Instagrama. Oni nisu ovdje, na mrežama. Oni žive u našim uspomenama, mislima i srcima. Zato nisam željela da se ovdje opraštam. Neke stvari pripadaju srcu i tišini, a ne objavama - napisala je ona.

Podsjetimo, Darkov kum je napisao pjesmu koju je posvetio Draganu, što je folker podijelio na svom profilu.

- Ode mi brate bez pozdrava, bio si Dragane anđeo u svemu, čuvaće te Darko od zaborava, uze nam te Bog da služiš njemu. Tuga i bol ispuniše srce moje, između života i smrti linija je tanka, ostaše bez tebe djevojčice tvoje, supruga Ivana i naša majka Branka. Volio si život, prelijepo pjevao, volio pecanje, motori ti bili u duši... 32 godine o lijepom životu si snivao, greota brate smrt te prerano sruši. Drhtao od tuge, za tobom sve pore, kako da nastavim kada boli jako, sa ocem našim Milanom si gore, voljeće vas dok živi vaš Darko. S tobom se otkinuo i dio mene, na mojoj duši su beskrajne rane, čuvaću te u srcu i sve uspomene i voljeti dok živim brate Dragane. Nedostajaćeš mi na životnoj cesti, jednog dana ćemo se opet sresti - glasili su stihovi pjesme.

Podsjetimo, Dragan je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Vladimircima kada se motocikl kojim je on upravljao sudario sa putničkim vozilom. Okolnosti pod kojima je došlo do udesa i dalje se ispituju, a Dragan je preminuo u sanitetu, na putu ka bolnici, prenosi Telegraf.rs.