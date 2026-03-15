Ovo je fatalna Irena Radulović, Jodžirova žena

Posljednjih dana u centru pažnje našli su se Jovan Radulović Jodžir i njegova žena Irena, nakon što su se u javnosti navodno pojavile njene eksplicitne fotografije.

Ubrzo su krenule priče da se njih dvoje razvode, ali je to par odmah demantovao.

Oglasio se Jodžir

Crnogorski influenser Jovan Radulović Jodžir oglasio se bijesno povodom nage fotografije njegove žene Irene koja se pojavila u javnosti.

On je rekao da je fotografija zloupotrijebljena i demantovao navode o razvodu.

Ko je Irena Radulović?

Irena je inače poznata u Crnoj Gori gdje radi kao voditeljka i novinarka, a njen ljubavni život je i ranije bio interesantan javnosti.

Scena Jodžirova supruga Irena godinama bila u vezi sa Andrijom Miloševićem

Naime, o Ireninom emotivnom životu dosta se pričalo nakon što je Jodžir jednom prilikom rekao da je ona prije braka bila u dugogodišnjoj vezi sa glumcem Andrijom Miloševićem.

"Ja znam sve njene bivše momke, ona zna sve moje bivše djevojke. Ne postoji tajna između nas. Prije nje sam imao dugu vezu od sedam godina, a ona pet. Ona je sa Andrijom Miloševićem bila pet godina", rekao je on svojevremeno i dodao:

"Andriju strašno cijenim, nikada ga nisam upoznao i žao mi je zbog toga. Volio bih kad se sretnemo da se upoznamo, on je legenda najveća na svijetu koja postoji. Ja ženi često kažem 'Tebi Irena cijeli život u smijehu prošao. Smijala se sa njim pet godina, sad sa mnom deset'. Ona nije njega ostavila zbog mene, nas dvoje smo počeli da se viđamo dvije godine nakon njihovog raskida".

"Irenin snimak ne postoji"

Podsjetimo, Jodžir je govorio o navodnom razvodu i objasnio gdje je nastala sporna Irenina fotka.

"Cijeli život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život", započeo je Jodžir u uključenju uživo.

"Jedino gdje nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovdje. Kako se niste sjetili da ubacite njenu sliku u ovom ovdje stanu? Ovako, sjedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Poslije moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan", dodao je i nastavio:

Scena Koliko godina ima Irena Radulović, Jodžirova žena

"Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa. Kažu da postoji snimak, a ako postoji ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobijedila u Egzatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga djeca pitaju da li su mu se mama i tata razveli".