Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

15.03.2026
18:33
Pjevača Darka Lazića prije nekoliko dana zadesila je porodična tragedija kada je njegov brat Dragan Lazić poginuo u stravičnoj nesreći na motoru, kada mu je auto marke "citroen" presjeklo put.
Porodica i prijatelji su uz Darka kako bi mu pružili podršku i riječi utjehe, međutim, tuga i bol zbog nenadoknadivog gubitka ne prolaze, a Darko se povremeno oglašava na društvenim mrežama pokazujući kroz emotivne objave koliko mu brat nedostaje.
Pjevač je podijelio emotivan trenutak sa pecanja koji je ovjekovečio muž Ane Sević.
Na fotografiji je docrtan i Dragan, Darkov brat a pjevač je to repostovao.
Darko je podijelio i emotivnu objavu gdje se okupio sa prijateljima i porodicom, tu je bila i Draganova udovica Ivana u Draganovu čast a pored njih je stajala na panju Draganova fotografija.
- Uvijek si tu ja te nosim u srcu rođeni moj - pisalo je u njegovoj objavi uz emotikone slomljenog srca i goluba.
Podsjetimo, Darkov brat stradao je 11. marta kod Šapca.
Podlegao je povredama na putu ka bolnici. Imao je 33 godine, a iza sebe ostavio je suprugu Ivanu i dvije ćerke, prenosi Telegraf.rs.
