Logo
Large banner

Nove riječi: Znate li šta su presudnik i dohvatnica

Autor:

ATV

15.03.2026

18:00

Komentari:

0
Нове ријечи: Знате ли шта су пресудник и дохватница

Na konkursu za novu hrvatsku riječ izabrane su presudnik, dohvatnica i narubno, kao zamjene za izraze VAR, vidžet i na kant.

U takmičenju je ove godine predloženo više od 400 novih riječi.

Ove godine na konkurs za novu hrvatsku riječ prijavio se 191 predlagač, a ukupno je predloženo čak 412 novih riječi. U uži izbor ušlo je 29 prijedloga.

Tri najbolje nove hrvatske riječi su presudnik, dohvatnica i narubno, izabrane u okviru 20. kola konkursa za novu hrvatsku riječ koji svake godine organizuje časopis Jezik.

Riječ presudnik predložena je kao zamjena za VAR, dohvatnica za anglicizam vidžet, dok narubno treba da zamijeni germanizam na kant.

Nagrade

Prvo mjesto osvojila je Josipa Curić, pedagog u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Osijeku, za riječ presudnik. Ona je nagrađena sa 600 evra, statuom akademskog vajara Tonka Fabrisa i diplomom časopisa Jezik.

Drugo mjesto pripalo je Antoniju Zandoni, naučnom saradniku u Zavodu za toksikologiju pri Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, za riječ dohvatnica, predloženu kao zamjenu za vidžet. Dobio je nagradu od 400 evra, statuu i diplomu.

Treće mjesto osvojila je Majda Joha, pedagog iz Nove Gradiške, zaposlena u Industrijsko-obrtničkoj školi Nova Gradiška, za riječ narubno, koja bi trebalo da zamijeni izraz na kant.

Brzovid, gladoljut, lažnica...

U užem izboru našle su se i druge zanimljive riječi, poput: brzovid (kratki video na društvenim mrežama), budnosviješće (vouk), domoškolovanje (kućna škola), gladoljut (hangry), hranomat (automat za hranu), lažnica (dipfejk), strojumlje (vještačka inteligencija) i zazabava (afterparti).

Prijedloge ocjenjuje komisija časopisa Jezik koju predvodi profesorka Sanda Ham, a nagrade dodeljuje Fondacija "Dr Ivan Šreter".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

nove riječi

hrvatske riječi

Komentari (0)
Large banner

