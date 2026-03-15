Kome su zvijezde naklonjene danas, a ko treba izbjegavati nesuglasice?

Evo kome je u partnerskim odnosima povoljan period, a ko treba da izbjegava nesuglasice.

Ovan

Većina osoba rođenih u ovom znaku danas oseća blagu nervozu zbog relativno nepovoljnih vijesti u vezi sa narednim poslovnim obavezama. Taj nemir prenosite i u partnerske odnose, pa se preporučuje da neke oštrije reakcije makar malo ublažite. Izađite negde zajedno.

Bik

Za vas čak ni dani odmora nisu prepreka da se bavite analiziranjem i brojnim kombinacijama oko poslovnih obaveza koje dolaze. Sa dragom osobom provodite jedan miran i opušten dan, a rješavanje nedoumica ostavljate za neki drugi dan. Moguća je blaga prehlada.

Blizanci

Danas razmišljate o nekim sitnijim problemima sa nadređenima sa kojima ste bili suočeni prethodnih dana. Budite bez brige, jer uspešno sve razrješavate. Sa dragom osobom pravite planove za uređenje životnog prostora. Povedite računa o zdravijoj ishrani.

Rak

Sve ukazuje na to da su pred vama zanimljivi poslovni dani, pa ste posvećeni pripremama, razmišljanjima i analizama predstojećih obaveza. Slobodni razmišljaju intenzivno o novoj osobi koju su nedavno upoznali. Imunitet poboljšajte svežim voćem i povrćem.

Lav

Izvjesne neplanirane, dodatne obaveze su danas pred vama i sasvim dobro ćete se izboriti sa njima ukoliko zatražite minimalnu pomoć ukućana. Nije baš povoljan trenutak da razmišljate o nekim prošlim događajima. Prijale bi vam pojačane fizičke aktivnosti.

Djevica

Osobama rođenim u ovom znaku fleksibilnost nije jača strana. Izmjene do kojih je došlo ne zavise od vas, pa pokušajte da se prilagodite novonastalim okolnostima. U partnerskim odnosima, ponekad ste sami sebi najveća konkurencija. Moguća je blaga prehlada.

Vaga

Imali ste već pripremljene planove za poslovne obaveze u narednim danima, ali zbog nečijeg propusta nešto od toga moraćete da korigujete. U partnerskim odnosima, situacija je na približno istom nivou kao i prethodnih dana. Zdravlje vam je dobro.

Škorpija

Nemojte dozvoliti da vas danas iz takta izbace donekle nepovoljne vijesti o promjeni poslovnih planova. Karakteristično za vas je da se skoro svemu relativno lako i brzo prilagodite. Uzdržite se od primjedbi na ponašanje partnera, jer to izaziva burnu reakciju.

Strijelac

Ovaj dan je za mnoge od vas idealan da većinu svog vremena i energije potrošite na razmišljanje i analizu novih ideja za buduće poslovne projekte. Moguće su sitnije verbalne razmirice koje ćete ublažiti strpljenjem. Uključite više vlaknastih namirnica u ishranu.

Jarac

Izuzetno je važno da se dobro odmorite, ali i da na vrijeme započnete pripreme za narednu radnu sedmicu jer su pred vama brojne i velike obaveze. Vaši partnerski odnosi teku svojim tokom i bez većih problema. Opustite se uz dobru knjigu ili film.

Vodolija

Danas je savršen dan da se posvetite odmoru i relaksaciji i tako napunite baterije za novi radni ciklus. Neku komplikovanu porodičnu situaciju pokušavate da pojednostavite uz podršku bliske osobe. Više vlaknaste hrane otkloniće eventualne probavne smetnje.

Ribe

Danas može doći do zanimljive komunikacije sa strancima i moguće poslovne ponude. Uz uobičajene kućne poslove, provodite jedan lep i miran dan okruženi porodicom. Ujedno nadoknađujete vrijeme koje tokom nedjelje provodite na poslu kojem ste potpuno posvećeni.