Dodik: Neće biti dozvoljeno divljanje cijena

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da u Republici Srpskoj neće biti dozvoljene zloupotrebe i divljanje cijena naftnih derivata i prehrambenih proizvoda.

"Vitalnost društva ogleda se u sposobnosti da i u uslovima globalne krize sačuva stabilnost. Republika Srpska održava uravnoteženim sve ekonomske parametre, a nadležne institucije prate stanje na tržištu energenata, reagujući po potrebi odgovarajućim mjerama", napisao je Dodik na društvenim mrežama.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 15, 2026

Dodik je u osvrtu na proteklu sedmicu podsjetio da je u Bijeljini razgovarao s privrednicima o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj.