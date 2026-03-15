Dodik: Neće biti dozvoljeno divljanje cijena

Autor:ATV
15.03.2026
08:44
Komentari:10
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da u Republici Srpskoj neće biti dozvoljene zloupotrebe i divljanje cijena naftnih derivata i prehrambenih proizvoda.
"Vitalnost društva ogleda se u sposobnosti da i u uslovima globalne krize sačuva stabilnost. Republika Srpska održava uravnoteženim sve ekonomske parametre, a nadležne institucije prate stanje na tržištu energenata, reagujući po potrebi odgovarajućim mjerama", napisao je Dodik na društvenim mrežama.
Vitalnost društva ogleda se u sposobnosti da i u uslovima globalne krize sačuva stabilnost. Republika Srpska održava uravnoteženim sve ekonomske parametre, a nadležne institucije prate stanje na tržištu energenata, reagujući po potrebi odgovarajućim mjerama.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 15, 2026
Dodik je u osvrtu na proteklu sedmicu podsjetio da je u Bijeljini razgovarao s privrednicima o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj.
