Mazalica: Šta tačno Stanivuković stavlja na raspolaganje Vladi Hrvatske

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je svojevremeno negirao da je u Drugom svjetskom ratu nad Srbima počinjen genocid, i koji je imao suludu ideju o izgradnji spomenika u Banjaluci sa statuom u kojoj bi bili po jedan vojnik Vojske Republike Srpske, takozvane Armije BiH i HVO, danas uzima sebi za pravo da dijeli lekcije SNSD-u i Miloradu Dodiku, izjavio je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Reagujući na izjavu Stanivukovića da "relativizacija i vraćanje ustaštva i simbola iz najmračnijeg perioda istorije naroda sa ovih prostora predstavlja ozbiljan problem", te da su zbog toga predložili zakon o zabrani promovisanja fašizma, nacizma, neonacizma i ustaštva, Mazalica je rekao da ne zna kako Draško Stanivuković smišlja zakonska rješenja, ali on najavljuje "Zakon o zabrani promovisanja fašizma, nacizma, neonacizma i ustaštva" i upitao zašto onda ne staviti i neofašizam i neoustaštvo?

"Šalu na stranu, ali PDP ili PSS, kako se već zove njegova stranka, očigledno ne znaju da već postoje zakoni kojima se regulišu ova pitanja, a to su na primjer Krivični zakonik, Zakon o javnom redu i miru i drugi zakoni, koje treba dopuniti, a što će Vlada Republike Srpske uraditi nakon usvajanja rezolucije, koju je SNSD zajedno sa koalicionim partnerima uputio u skupštinsku proceduru, i time jasno i nedvosmisleno inkriminisati promovisanje i veličanje ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, te predvidjeti odgovarajuće sankcije i kazne", istakao je Mazalica.

Svijet Tramp: Šaljemo ratne brodove!

Takođe, dodao je on, formiraće se zakonski okvir na osnovu kojeg će u Republici Srpskoj biti uklonjeni svi postojeći simboli Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije.

"Naravno, zabraniće se svaki oblik veličanja i promovisanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, organizacija, nosilaca vlasti i istaknutih ličnosti, uključujući ali ne ograničavajući se na: inicijative ili podizanje spomenika i memorijala; imenovanje ulica, javnih institucija ili mjesta po pripadnicima tih pokreta; održavanje javnih manifestacija na kojima se oni veličaju i pozdravljaju; upotrebu simbola, oznaka i pozdrava povezanih sa tim ideologijama", naglasio je Mazalica.

Tako će se, kaže on, sveobuhvatno i temeljito Republika Srpska izboriti sa ovim problemom, a Stanivuković neka pita svoje poslanike zašto su stavili svoj potpis na rezoluciju poslanika SDS-a Ognjena Bodiroge koja uopšte ne predviđa ove mjere.

Mazalica je konstatovao da borba protiv nasljeđa NDH Stanivukoviću očigledno služi samo za njegove dnevno-političke potrebe.

"Kad već spominje predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji je inače osudio koncert Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu, treba pitati Stanivukovića zašto se nedavno snishodljivo obraćao hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću riječima 'tu smo za vas' i za šta se tačno on stavlja na raspolaganje Vladi Hrvatske?", rekao je Mazalica.