Sindikat pravosuđa traži veće plate zaposlenima za 10%

Nakon najave da bi od aprila trebalo da dođe do povećanja plata radnicima u pravosuđu, iz Sindikata pravosuđa Republike Srpske kažu da će tražiti da zaposlenima u toj oblasti plate budu povećane za 10, a ne za predloženih pet odsto.

Od aprila bi trebalo da dođe do povećanja plata zaposlenih u pravosudnim institucijama Republike Srpske. Iako su najave o rastu primanja već stigle, još nije poznato o kojem procentu je riječ. Pominje se povećanje od pet odsto, ali u Sindikatu pravosuđa poručuju da je taj iznos neprihvatljiv i da o pregovorima ne žele ni da razgovaraju ukoliko povećanje ne bude najmanje deset odsto.

"Govoriti o povećanju plata od 5% nominalno za radnike u pravosuđu bi značilo 50 KM, za radnike sa srednjom stručnom spremom a većina je 70% zaposlenih u pravosuđu jesu sa srednjom stručnom spremom bila bi 65 KM tako da je to za sindikat pravosuđa neprihvatljivo", kaže Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske.

Razgovarano je i o mogućnosti da se naknada za regres ubuduće posebno iskazuje, kao jedan vid stimulacije kojim bi se ublažio uticaj inflacije i rastućih troškova života. Pored toga, pokrenuto je i pitanje naknade za prevoz zaposlenih.

"Taj dio se odnosi na broj pređenih kilometara kod odlaska i dolaska na posao vi znate da je ta udaljenost preko 4 km dajte da sad kao prvi korak da se smanji na 3 a kasnije na realniju kilometražu da to bude neka 2 km", kaže Petrović.

U Sindikatu ističu da su jedini reprezentativni sindikat u oblasti pravosuđa u Republici Srpskoj. Poručuju da samo jedinstveni i složni mogu istrajati u zahtjevima koji se odnose na poboljšanje statusa i materijalnog položaja svih zaposlenih u pravosudnim institucijama.

"Nepunih 30 godina smo ravnopravan pregovarača i socijalan partner sa vladom i ministarstvom pravde uvijek smo se zalagali za poboljšanje za prava svih radnika u sistemu pravosuđa, sudove, tužilaštva sudsku policiju KPZ i pravobranilaštva", poručio je Bojan Marinković, član Republičkog odbora Sindikata pravosuđa.

U okviru Saveza sindikata od novembra se insistiralo i na ograničavanju marži na osnovne životne namirnice. Ta mjera je u međuvremenu i usvojena, sa ciljem da se bar djelimično rastereti budžet građana u uslovima rasta cijena.