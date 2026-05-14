Kapitalac težak 82 kilograma ulovljen kod Bara: Dušan se 18 minuta borio sa tunom

Reprezentativac Crne Gore u podvodnom ribolovu, Dušan Vukčević, uspio je da, nakon 18 minuta borbe sa tunom teškom 82 kilograma, ulovi pravog "kapitalca".

Tuna je ulovljena na otvorenom moru, u Volujici kod Bara, prenosi RTCG.

"Nisam je dugo čekao"

"To je ulov život, mi to tako kažemo. Kapitalna riba, opasna, a pod tim mislim na ribu koje su opasne za lov jer su mnogo jake. To su ribe koje čitavog života samo plivaju i jedu, ne staju, to je čisti mišić", rekao je Vukčević.

On je kazao da se susret sa džinovskom tunom desio na dubini od 12,5 metara.

"Nisam je dugo čekao, možda minut i po, brzo je došla. Sitna riba se razbježala i to je bio znak da stiže predator. Opalio sam, pogodio kroz desno bočno peraje, ali je nisam onesposobio da ne može plivati, iako je to bio dobar pogodak", kazao je Dušan.

Pomoć prijatelja Bobana

On je dodao da je tada počela prava borba sa snažnom ribom koja ga je vukla po moru punih 18 minuta, dok se borio da ga ne povuče u dubinu.

Vukčević je naveo da je tuna na kraju savladana zahvaljujući njegovom prijatelju Bobanu Radoševiću, koji ga je pratio čamcem i koji je uspio da još jednom pogodi ogromnu ribu.