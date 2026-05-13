Logo
Large banner

Haos na hrvatskim autoputevima: Navijači spremali obračune, ogromne kolone

Autor:

ATV
13.05.2026 16:47

Komentari:

0
Хаос на хрватским аутопутевима: Навијачи спремали обрачуне, огромне колоне
Foto: HAK

Hrvatska policija spriječila je sukob navijača Dinama i Rijeke na autoputu uoči utakmice finala kupa koja se igra u Osijeku.

Prvi incident dogodio se malo poslije 13 sata kod naplatne kućice Zagreb istok na autoputu A3 u smjeru Lipovca, gd‌je se zbog policijskog postupanja saobraćaj odvijao usporeno.

Stvorila se kolona duga 4 km

Prema podacima HAK-a, u jednom trenutku stvorila se kolona duga oko četiri kilometra. Nezvanične informacije govorile su da je trebalo doći do sukoba pripadnika Armade i Bed blu bojsa, ali policija je intervenisala prije eskalacije.

"Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih navijačkih grupa kod NS Istok Zagreb. Tokom intervencije upotrebljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari (na srpskom suzavac). Slijedi utvrđivanje svih okolnosti", saopštila je policija.

Drugi sukob spriječen kod odmarališta Draganić

Nedugo nakon toga policija je spriječila još jedan sukob, ovaj put kod odmarališta Draganić na autoputu A1.

"Policija je oko 15:05 pravovremenim postupanjem spriječila još jedan sukob navijačkih grupa kod odmorišta Draganić. Tokom postupanja upotrebljen je raspršivač s nadražujućom tvari. Pozivamo na odgovorno i primjereno ponašanje te poštovanje zakona", saopštila je policija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Navijači

Hrvatska

Auto-put

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Pucnjava na Cetinju: Policija utvrđuje da li se radi o sukobu klanova

7 h

0
дјевојка претукла Филипинца у Загребу видео снимак туче

Region

Djevojka koja je pretukla Filipinca puštena, pa opet uhapšena: Plakala prilikom privođenja

7 h

1
Крузери плове морем

Region

Državljanka Crne Gore u karantinu zbog hantavirusa

8 h

0
Држављанин БиХ пијан се аутом забио у улични сат у Загребу: Папрено је кажњен

Region

Državljanin BiH pijan se autom zabio u ulični sat u Zagrebu: Papreno je kažnjen

9 h

0

  • Najnovije

21

11

Kolač za koji vam neće biti potrebno brašno: Napravite mak kocke za samo 30 minuta

21

08

Tramp poveo poslovne gigante u Peking: Avion "težak" više od 10.000 milijardi dolara

21

07

Vanja Marinković: U oktobru se vraćam na teren, Partizan cilja dva trofeja do kraja sezone

21

03

EP u futsalu za srednjoškolce: Republika Srpska u polufinalu

21

02

Jedan vitamin ima složenu vezu s rakom: Premalo i previše ovog nutrijenta može biti opasno za zdravlje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner