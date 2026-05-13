Haos na hrvatskim autoputevima: Navijači spremali obračune, ogromne kolone

Hrvatska policija spriječila je sukob navijača Dinama i Rijeke na autoputu uoči utakmice finala kupa koja se igra u Osijeku.

Prvi incident dogodio se malo poslije 13 sata kod naplatne kućice Zagreb istok na autoputu A3 u smjeru Lipovca, gd‌je se zbog policijskog postupanja saobraćaj odvijao usporeno.

Stvorila se kolona duga 4 km

Prema podacima HAK-a, u jednom trenutku stvorila se kolona duga oko četiri kilometra. Nezvanične informacije govorile su da je trebalo doći do sukoba pripadnika Armade i Bed blu bojsa, ali policija je intervenisala prije eskalacije.

"Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih navijačkih grupa kod NS Istok Zagreb. Tokom intervencije upotrebljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari (na srpskom suzavac). Slijedi utvrđivanje svih okolnosti", saopštila je policija.

⚽️5🥅Policija je oko 15:05 pravodobnim postupanjem spriječila još jedan sukob navijačkih skupina kod odmorišta Draganić. Tijekom postupanja uporabljen je raspršivač s nadražujućom tvari.

Pozivamo na odgovorno i primjereno ponašanje te poštivanje zakona. #fernavijanje #sigurnost https://t.co/fUDMNuUrro — MUP-RH (@mup_rh) May 13, 2026

Drugi sukob spriječen kod odmarališta Draganić

Nedugo nakon toga policija je spriječila još jedan sukob, ovaj put kod odmarališta Draganić na autoputu A1.

"Policija je oko 15:05 pravovremenim postupanjem spriječila još jedan sukob navijačkih grupa kod odmorišta Draganić. Tokom postupanja upotrebljen je raspršivač s nadražujućom tvari. Pozivamo na odgovorno i primjereno ponašanje te poštovanje zakona", saopštila je policija.