Pucnjava na Cetinju: Policija utvrđuje da li se radi o sukobu klanova

13.05.2026 14:03

Na Cetinju je danas došlo do pucnjave, saznaje portal Dan. Prema nezvaničnim informacijama niko nije povrijeđen.

Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova. Utvrđuje se da li se radi o pokušaju ubistva.

Prema preliminarnim informacijama, sumnja se da je pucano iz snajpera.

Za sada o ovom slučaju nema zvaničnih informacija, a istraga je u toku.

