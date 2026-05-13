Sa tržišta BiH povučene ljuljaške: Predstavljaju opasnost po djecu

Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Sa tržišta BiH povučena su tri modela plastične ljuljaške porijeklom iz Srbije, jer predstavljaju ozbiljnu opasnost po bezbjednost djece, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH. Utvrđeno je da su sjedišta na ovim ljuljaškama pričvršćena za uže čvorovima koji se mogu olabaviti, što može uzrokovati pad i teže povrede korisnika.

Riječ je o sljedećim modelima brenda "Sving":

"Sving" (bar kod 8606006424615)

Svijet Panika na još jednom kruzeru: Jedan putnik preminuo, 1.700 ljudi zatvoreno na brodu

"Sving dva" (bar kod 8606006428880)

"Sving četiri" (bar kod 8606018205264)

Navedeni proizvodi nisu usklađeni sa važećim standardom BAS EN 71-8, koji definiše bezbjednosne zahtjeve za igračke na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Region Djevojka koja je pretukla Filipinca puštena, pa opet uhapšena: Plakala prilikom privođenja

Agencija prenose preporuku potrošačima koji posjeduju neki od spornih proizvoda da ga odmah prestanu koristiti. Takođe, savjetuje se da se proizvod vrati u prodavnicu gdje je kupljen, uz pravo na povrast novca ili zamjenu za siguran artikal.