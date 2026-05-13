Sa tržišta BiH povučene ljuljaške: Predstavljaju opasnost po djecu

13.05.2026 13:43

Повучена љуљашка са тржишта БиХ
Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Sa tržišta BiH povučena su tri modela plastične ljuljaške porijeklom iz Srbije, jer predstavljaju ozbiljnu opasnost po bezbjednost djece, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH. Utvrđeno je da su sjedišta na ovim ljuljaškama pričvršćena za uže čvorovima koji se mogu olabaviti, što može uzrokovati pad i teže povrede korisnika.

Riječ je o sljedećim modelima brenda "Sving":

"Sving" (bar kod 8606006424615)

"Sving dva" (bar kod 8606006428880)

"Sving četiri" (bar kod 8606018205264)

Navedeni proizvodi nisu usklađeni sa važećim standardom BAS EN 71-8, koji definiše bezbjednosne zahtjeve za igračke na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Agencija prenose preporuku potrošačima koji posjeduju neki od spornih proizvoda da ga odmah prestanu koristiti. Takođe, savjetuje se da se proizvod vrati u prodavnicu gdje je kupljen, uz pravo na povrast novca ili zamjenu za siguran artikal.

