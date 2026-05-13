U Mrkonjićima prvi liturgijski pomen Svetoj Ani: Prisustvuje i Dodik

Srpska pravoslavna crkva molitveno danas proslavlja Svetu blaženu Anu Anastasiju majku Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog čudotvorca, čije ime je vijekovima živjelo u narodnom predanju, a čija je svetost i zvanično potvrđena kanonizacijom Srpske pravoslavne crkve 2025. godine.

Sveta liturgija služi se u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, a liturgiju služi Njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, njihova visokopreosveštenstva arhiepiskop i mitropolit mileševski Atanasije, arhiepiskop i mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, arhiepiskop losanđeleski i zapadnoamerički Maksim, njihova preosveštenstva episkop vašingtonsko-njujorški i istočnoamerički Irinej, episkop pakrački i slavonski Jovan, episkop dioklijski Pajsije i domaćin Njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop mostarsko-trebinjski i mitropolit zahumsko-hercegovački i stonsko-primorski Dimitrije. Liturgiji u Mrkonjićima prisustvuje i predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

