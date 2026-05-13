Bez struje 1.200 potrošača

U Milićima će danas bez struje biti 1.200 potrošača zbog godišnjeg remonta trafostanice, najavljeno je iz preduzeća Elektro-Bijeljina.
Od 8.30 do 17.00 časova bez električne energije biće potrošači koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Bohem", "Zabrđe" i "Farma brojlera".
Riječ je o potrošačima u naseljenim mjestima Nova Kasaba, Vukšić Polje, Cerska, Toljevići, Glušac, Zabrđe i Bišina.
"Molimo korisnike sa ovog područja za razumijevanje i da uvaže najavljeni zastoj u isporuci električne energije", navodi se u saopštenju Elektro-Bijeljine.
