Logo
Large banner

Peskov otkrio kada se očekuje prekid vatre

Autor:

ATV
13.05.2026 13:14

Komentari:

0
Портпарол Кремља
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Prekid vatre u ukrajinskom sukobu nastupiće u trenutku kada ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski povuče oružane snage sa teritorije ruskih oblasti, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Zelenski treba da naredi oružanim snagama Ukrajine da prekinu vatru i napuste teritoriju Donbasa, da napuste teritoriju ruskih oblasti", istakao je Peskov.

Москва

Svijet

Oglasio se Kremlj: Nastavljamo kontakte sa SAD

On je naveo da će tada nastupiti prekid vatre i strane će moći mirno da se uključe u pregovore.

"Pregovori o pronalaženju rješenja za ukrajinski sukob neizbježno će biti veoma komplikovani, sa mnogo važnih detalja", napomenuo je Peskov.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Dmitrij Peskov

Kremlj

Ukrajina

Volodimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жена у плавом џемперу и бијелим хлачама сједи на столици са рукама на стомаку.

Zdravlje

Obratite pažnju na ove simptome: Bol u stomaku može biti znak ozbiljnih oboljenja

3 h

0
Наступ представника Србије на Евровизији у Аустрији 12. маја 2026.

Scena

Evo šta je Luka iz grupe Lavina uzviknuo na kraju nastupa na Evroviziji

3 h

0
У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

Hronika

U sudaru u Mrkonjić Gradu povrijeđeni i d‌ječak i d‌jevojčica, oglasio se UKC RS

3 h

0
Павле Нинковић, мурал, погинуо у саобраћајној несрећи у Сокоцу

Hronika

Pijanom vozaču četiri godine zatvora za pogibiju Pavla Ninkovića

3 h

1

Više iz rubrike

Москва, Русија

Svijet

Oglasio se Kremlj: Nastavljamo kontakte sa SAD

3 h

0
Небензја: Непромишљена политика Запада главна пријетња стабилности БиХ

Svijet

Nebenzja: Nepromišljena politika Zapada glavna prijetnja stabilnosti BiH

3 h

0
Преминуо Албрехт Вајнберг (101), свједок Холокауста и преживјели из Аушвица

Svijet

Preminuo Albreht Vajnberg (101), svjedok Holokausta i preživjeli iz Aušvica

4 h

0
Кристина Јоксимовић

Svijet

Osuđen muž Kristine Joksimović: Ubio je, iskasapio, pa tijelo samljeo u blenderu

4 h

0

  • Najnovije

16

39

Popušta li SDS Stanivukoviću? Blanuša dobio novu ponudu da odustane

16

31

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

16

29

Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

16

19

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

16

13

Nući hoće dijete, ali neće da se oženi: Reper šokirao svojom izjavom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner