Peskov otkrio kada se očekuje prekid vatre

Prekid vatre u ukrajinskom sukobu nastupiće u trenutku kada ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski povuče oružane snage sa teritorije ruskih oblasti, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Zelenski treba da naredi oružanim snagama Ukrajine da prekinu vatru i napuste teritoriju Donbasa, da napuste teritoriju ruskih oblasti", istakao je Peskov.

On je naveo da će tada nastupiti prekid vatre i strane će moći mirno da se uključe u pregovore.

"Pregovori o pronalaženju rješenja za ukrajinski sukob neizbježno će biti veoma komplikovani, sa mnogo važnih detalja", napomenuo je Peskov.

(SRNA)