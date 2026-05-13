Pijanom vozaču četiri godine zatvora za pogibiju Pavla Ninkovića

Ognjen Matavulj
13.05.2026 12:51

Павле Нинковић, мурал, погинуо у саобраћајној несрећи у Сокоцу
Ognjen Ćajić (29) iz Sokoca osuđen je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na četiri godine zatvora jer je pod dejstvom alkohola skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo radnik SIPA Pavle Ninković (33).

Presudom Ćajić je oglašen krivim da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja, sa smrtnim ishodom. Osim kazne zatvora izrečena mu je i dvogodišnja zabrana upravljanja vozilom ”B” kategorije, u koju se ne uračunava vrijeme provedeno iza rešetaka.

Vozio pijan nedozvoljenom brzinom

Tragedija se dogodila 6. februara 2021. godine na putu Sokolac – Podromanija u mjestu Majdani, kada je došlo do sudara Ćajićevog ”pasata” sa ”audijem” kojim je upravljao Ninković.

U presudi se navodi da je Ćajić vozio pod dejstvom alkohola sa koncentracijom od 1,44 g/kg i nedozvoljenom brzinom od 100 km/h na dijelu puta na kojem je brzina ograničena na 80km/h. Vozio je iz pravca Sokoca ka Podromaniji kada je prešao u lijevu kolovoznu traku i direktno udario u ”audi”, kojim je upravljao Ninković.

Nakon sudara oba vozača prevezena su na liječenje i Ninković je podlegao povredama u Bolnici ”Srbija” u Istočnom Sarajevu.

Direktan sudar

”Ćajić je bio svjestan da upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i da time ugrožava javni saobraćaj, te da može dovesti u opasnost život ljudi, na šta je i pristao. Vozilom je upravljao brzinom koja nije prilagođena uslovima i stanju puta, vidljivosti, pregledu, atmosferskim prilikama i saobraćajnim znakovima”, navodi se u presudi.

Hronika

Sokočanin optužen za nesreću kojoj je poginuo radnik SIPA

Dodaje se da je optuženi kršenjem propisa i prelaskom u lijevu kolovoznu traku izgubio mogućnost izbjegavanja saobraćajne nezgode, te je prednjim dijelom ”pasata” udario u prednji dio ”audija”. Usljed udara Ninković je zadobio višestruke prelome, nagnječenje pluća, temponadu srca, prskotinu aorte što je dovelo do smrti. Presuda nije pravosnžana i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

U čast Ninkovića oslikan mural u Sokocu

Pavle Ninković bio je humanista, planinar, biciklista i veliki ljubitelj adrenalinskih sportova. Bio je član planinarskih društava “Glasinac” iz Sokoca i “Javorina” iz Pala. U njegovu čast na zgradi u ulici Gruje Novakovića u Sokocu oslikan je mural s njegovim likom.

