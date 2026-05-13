Vezala ga i polivala kiselinom? Komšije otkrivaju jezive detalje zločina na Čukarici

13.05.2026 11:17

M. P. (67) je juče ujutru u stanu na Banovom brdu u Beogradu ubila svog supruga Z. P. (76), zarivši mu nogaru od stolice direktno u srce.

Osumnjičena je odranije imala psihičke probleme i već je boravila na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi. Prema riječima komšija, zločin je počinjen na jeziv način, a sumnja se da je ubistvu prethodilo surovo mučenje nesrećnog čovjeka.

Pojedini stanari zgrade u Ulici Nikolaja Gogolja na Banovom brdu tvrde da je M. P. dugo bolovala.

„Nažalost, žena psihički nije bila dobro. Čak je bila hospitalizovana nekoliko puta zbog svog duševnog stanja. I ranije je upadala u agresivna stanja, a suprug je brinuo o njoj kako je znao i umio. Čuli smo da je samo nekoliko dana prije zločina izašla iz bolnice”, kazala je jedna komšinica, objašnjavajući da je M. P. u naletima bijesa dobijala „nadljudsku snagu”.

Zločin je prijavljen juče oko 7.30 časova, kada su zabrinute komšije pozvale policiju zbog strašne buke, svađe i lomljave. Pošto je stan bio zaključan, vatrogasci su morali da obiju vrata. Unutra su zatekli horor scenu – muškarac je ležao u lokvi krvi, dok je žena bila u drugoj prostoriji.

Jedan od komšija je ispričao da su se tokom uviđaja mogle čuti zastrašujuće informacije.

„Čuli smo da ga je mučila prije smrti, da ga je čak i vezala i polivala nekakvim kiselinama, te bola nožem. Na posljetku je slomila stolicu i drvenom nogarom mu presudila. Šta je od toga tačno, pouzdano znaju samo istražitelji”, rekao je komšija.

Stanari podsjećaju da je M. P. i prošle godine nožem nasrnula na muža, kao i na policajce koji su tada intervenisali. Iako su se bili razveli, Z. P. se nakon nekog vremena vratio da brine o njoj jer nije mogao da je ostavi bolesnu i samu.

Uviđaj na mjestu zločina trajao je skoro pet sati. Osumnjičena M. P. je oko 11.30 časova iznesena na nosilima i sanitetom prevezena u bolnicu uz policijsku pratnju, dok je tijelo ubijenog čovjeka iznijeto nedugo zatim.

