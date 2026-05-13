Banjalučanin pijan napao zdravstvenog radnika

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode lice inicijala V.M. iz Banjaluke zbog fizičkog napada na zdravstvenog radnika.
Incident je prijavljen nadležnoj policijskoj stanici juče oko 13.20 časova. Prema navodima iz prijave, V.M. je unutar jedne zdravstvene ustanove u Banjaluci fizički nasrnuo na zaposlenog medicinskog radnika.
Brzom intervencijom policije, osumnjičeni je pronađen i uhapšen, a ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno je da je u organizmu imao čak 1,92 promila alkohola.
"Lice V.M. je lišeno slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci - Odjeljenje za prekršaje", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
