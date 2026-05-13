U akciji "Karika" uhapšeno šest osoba zbog seksualnog iskorištavanja djece

U akciji su uhapšeni B.A. i P.D. iz Bijeljine, D.T. iz Lopara, D.N. iz Ugljevika, E.M. iz Gradačca i B.V. iz Srbije za koja postoje osnovi sumnje da su u proteklom vremenskom periodu izvršila krivična djela "Iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta", "Iskorištavanje djece za pornografiju" i ''Upoznavanje djece sa pornografijom''.

"Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, kao i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina realizuju međunarodnu akciju „Karika“ usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu", navodi se iz policije.

Po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na sedam lokacija stambenih objekata, vozila i pokretnih stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca za koje je utvrđeno da ih koriste lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih djela.

Prilikom pretresa su pronađena i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela i to: računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Navedena krivična djela su izvršena na taj način što su osumnjičeni u proteklom vremenskom periodu putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupali u komunikaciju sa djecom uzrasta 13 i 14 godina, zatim, djecu navodili na izradu sadržaja dječije pornografije, odnosno, tražili su od djece da se fotografišu bez odjeće, opisujući im detaljno na koji način da fotografišu intimne dijelove tijela.

Iz policije navedeno da su osumnjičeni upoznavala djecu sa pornografijom, šaljući im fotografski i video materijal pornografskog sadržaja.

Kroz komunikaciju su, koristeći se aplikacijama, pokušavali i dogovarali sastanke sa djecom radi vršenja obljube.

Pored navedenog osumnjičeni su koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, pristupali grupama u kojima se dijelio sadržaj dječije pornografije. Uzrast djece čiji je materijal dijeljen je od 3 do 14 godina.

Pojedina lica se sumnjiče i da su na udaljenim infrastrukturama kreirali skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koji su se nalazili pod njihovom kontrolom, nakon čega su na pomenute skladišne prostore u više navrata skladištili sadržaje dječije pornografije.

"Nakon izvršene kriminalističke obrade lica će biti predata nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima", navodi se u saopštenju policije.