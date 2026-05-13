Ljepoja, Gnjatović i Mastikosa sprovedeni u Republičko javno tužilaštvo

Šef Vatrogasnog društva u Oštroj Luci Dejan Mastikosa, policijski službenik Gojko Ljepoja i Milan Gnjatović koji su uhapšeni u akciji "Vatrogasac" zbog sumnje da su trgovali oružjem, sprovedeni su u Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.
Njih će u zakonskom roku ispitati predmetni tužilac koji će odlučiti o eventualnom prijedlogu za pritvor.
Mastikosa, Ljepoja i Gnjatović osumnjičeni su za krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
U pretresima stanova i vozila koje koriste osumnjičeni, pronađena je veća količina vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava, raketnih bacača i municije.
”Tokom višemjesečne istrage Uprave kriminalističke policije, utvrđeno je da G.Lj., inače policijski službenik, učestvuje u nelegalnoj prodaji zabranjenog vatrenog oružja sa D.M. i M.G. Protiv G.Lj. biće sproveden disciplinski postupak i isti je suspendovan”, saopštio je ranije MUP RS.
