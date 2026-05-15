Lavrov: Putin i Tramp uvijek komuniciraju u prijateljskom duhu

Duh odnosa predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika SAD Donalda Trampa je uvijek prijateljski i saborački, uz međusobno poštovanje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je podsjetio da su tokom sastanka Putina i Trampa na Aljasci postignuti sporazumi o osnovnim principima rješenja za ukrajinski sukob.

Lavrov je novinarima rekao da Rusija preferira diplomatski način kada se radi o pronalaženju rješenja za ukrajinski sukob.

"Međutim, ukoliko to ne uspije, onda će biti ostvareni svi zacrtani ciljevi specijalne vojne operacije", naglasio je Lavrov.