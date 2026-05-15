Putnici sa kruzera smrti stigli u Australiju: Zbog hantavirusa idu u karantin

15.05.2026 09:29

Путници са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, превозе се аутобусом након што су стигли у Перт, у Аустралији, из Холандије у петак, 15. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Aaron Bunch

U Australiju je stiglo šest putnika s kruzera MV Hondius, gdje ih nakon izbijanja hantavirusa očekuje najmanje tri sedmice karantina.

Putnici su iz Holandije doputovali su poslovnim avionom Gulfstream, koji je sletio u bazu RAAF Pearce nedaleko od Pertha, glavnog grada savezne države Zapadna Australija. Oni i članovi posade trebali bi biti prebačeni u obližnji karantinski centar Bulsbrok.

Australski ministar zdravstva Mark Butler rekao je da će vlasti provesti "jedan od najstrožijih karantinskih režima kao odgovor na ovu epidemiju virusa koji ćete naći bilo gdje u svijetu". U objektu, izgrađenom 2022. kao odgovor na pandemiju koronavirusa i od tada uglavnom nekorištenom, pet australskih državljana i jedan državljanin Novog Zelanda trebali bi provesti tri sedmice.

Butler je naveo da još nije donesena odluka o mjerama za preostalih 42 dana mogućeg perioda inkubacije, koliko je identifikovala Svjetska zdravstvena organizacija. Dodao je i da će se putnici s istog broda koji su se vratili u Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju najvećim dijelom izolovati kod kuće.

Svih šest putnika bilo je negativno na virus prije polaska iz Holandije i niko nije pokazivao simptome. Ipak, među 11 potvrđenih slučajeva zaraze na kruzeru MV Hondius tri osobe su preminule.

Zaraza je otkrivena dok je brod plovio na ruti od Argentine prema Antarktiku, a potom prema više izolovanih ostrva u južnom Atlantiku. Nakon evakuacije svih putnika i većeg broja članova posade, MV Hondius sada plovi nazad prema Holandiji, gdje će biti očišćen i dezinfikovan.

