Ruska PVO uništila 355 bespilotnih letjelica

Naime, u periodu od 23 do 7 časova po moskovskom vremenu, uništeni su dronovi iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske i Tulske oblasti, kao i iznad Moskovskog regiona, Republike Krim, Republike Kalmikije, Krasnodarskog kraja, te voda Azovskog i Kaspijskog mora.

Kako je saopštio gubernator Rjazanjske oblasti Pavel Malkov, u napadu su poginule tri osobe, prenose RIA Novosti.

"Nažalost, tri osobe su poginule, a dvanaest je povrijeđeno, među njima i djeca. Svim povrijeđenima je hitno ukazana neophodna pomoć. U toku je uklanjanje oštećenih konstrukcija. Organizovana je evakuacija stanovništva. Za one kojima je to potrebno obezbijeđen je privremeni smještaj", napisao je na Telegramu.

Svijet Cijene nafte porasle nakon Trampove izjave o kineskoj kupovini američke nafte

Gubernator je izrazio saučešće porodicama i bližnjima poginulih.

On je dodao da su oštećene dvije višespratne stambene zgrade, dok su dijelovi dronova pali i na teritoriju jednog industrijskog preduzeća.

U toku je otklanjanje posljedica napada, a na terenu su angažovane hitne i operativne službe.

Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, sedam osoba je hospitalizovano, uključujući četvoro djece.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga, ruska vojska izvodi udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letjelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

(RT Balkan)