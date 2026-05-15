Logo
Large banner

Ruska PVO uništila 355 bespilotnih letjelica

Autor:

ATV
15.05.2026 08:21

Komentari:

0
Дрон
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Ruska PVO je tokom noći oborila 355 bespilotnih letjelica Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Naime, u periodu od 23 do 7 časova po moskovskom vremenu, uništeni su dronovi iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske i Tulske oblasti, kao i iznad Moskovskog regiona, Republike Krim, Republike Kalmikije, Krasnodarskog kraja, te voda Azovskog i Kaspijskog mora.

Kako je saopštio gubernator Rjazanjske oblasti Pavel Malkov, u napadu su poginule tri osobe, prenose RIA Novosti.

"Nažalost, tri osobe su poginule, a dvanaest je povrijeđeno, među njima i djeca. Svim povrijeđenima je hitno ukazana neophodna pomoć. U toku je uklanjanje oštećenih konstrukcija. Organizovana je evakuacija stanovništva. Za one kojima je to potrebno obezbijeđen je privremeni smještaj", napisao je na Telegramu.

Нафта

Svijet

Cijene nafte porasle nakon Trampove izjave o kineskoj kupovini američke nafte

Gubernator je izrazio saučešće porodicama i bližnjima poginulih.

On je dodao da su oštećene dvije višespratne stambene zgrade, dok su dijelovi dronova pali i na teritoriju jednog industrijskog preduzeća.

U toku je otklanjanje posljedica napada, a na terenu su angažovane hitne i operativne službe.

Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, sedam osoba je hospitalizovano, uključujući četvoro djece.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga, ruska vojska izvodi udare visokopreciznim oružjem vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letjelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

(RT Balkan)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dron

Ruska vojna operacija 2026

Rusija

Ukrajina

PVO

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амерички предсjедник Доналд Трамп, десно, рукује се са кинеским председником Си Ђинпингом док одлази након посете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.

Svijet

Tramp: Postignuti odlični dogovori sa Pekingom

2 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

Cijene nafte porasle nakon Trampove izjave o kineskoj kupovini američke nafte

2 h

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Zdravlje

Hrvatska uvodi novu generaciju testiranja na rak debelog crijeva

2 h

0
Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.

Region

Hrvatska uvodi zabranu prodaje alkohola noću?

2 h

0

Više iz rubrike

Амерички предсjедник Доналд Трамп, десно, рукује се са кинеским председником Си Ђинпингом док одлази након посете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.

Svijet

Tramp: Postignuti odlični dogovori sa Pekingom

2 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

Cijene nafte porasle nakon Trampove izjave o kineskoj kupovini američke nafte

2 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Svijet

Pao diler iz BiH: U Beču mu pronašli stanove pune narkotika

3 h

0
Полиција, Француска

Svijet

Pucnjava u Francuskoj: Došli na motoru i likvidirali tinejdžera

3 h

0

  • Najnovije

10

49

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

10

46

Pao dvojac u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

10

42

Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

10

31

Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

10

24

Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner