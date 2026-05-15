Pao diler iz BiH: U Beču mu pronašli stanove pune narkotika

Specijalna jedinica za borbu protiv uličnog kriminala (EGS) Pokrajinske kriminalističke policije Beča uspjela je, nakon opsežnih višemjesečnih istraga, da zada dva značajna udarca organizovanom švercu narkotika.

U dvije odvojene akcije uhapšeno je ukupno osam osoba, a zaplijenjeno je oko 70 kilograma droge i velika suma gotovog novca.

U prvom slučaju, inspektori EGS-a pratili su primopredaju torbe između 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i 31-godišnjeg državljanina Srbije.

Kod državljanina BiH pronađeno je više od kilogram marihuane i oko 2.300 evra gotovine. Naknadnim pretresom njegovog stana otkriveno je dodatnih 600 grama kokaina i više od 26.000 evra. Istovremeno, tokom pretresa stana koji je koristio 31-godišnji Srbin, policija je našla: 28,5 kg marihuane, skoro 400 g kokaina i više od 16.000 evra.

Obojica su, po nalogu Tužilaštva u Beču, sprovedeni u pritvor.

Druga istraga rezultirala je hapšenjem 19-godišnjeg državljanina Srbije, koji je zatečen tokom predaje 106 grama kokaina dvojici Austrijanaca. Kod njega je pronađeno 6.600 evra, ali je pravi „plijen” otkriven u njegovom stanu u bečkom okrugu Majdling: 22 kg marihuane, 4,6 kg kokaina i 6,6 kg kanabisove smole.

Njegov saučesnik, 54-godišnji državljanin Slovenije, zaustavljen je na auto-putu A22 kod Stokeraua. U specijalno izrađenom skrivenom prostoru u automobilu policija je pronašla 3,3 kilograma kokaina.

Daljom istragom, u okrugu Rudolfshajm-Finfhaus, slobode je lišen još jedan 24-godišnji državljanin Srbije, kod kojeg je zaplijenjeno više od 15.000 evra gotovine, prenose Nezavisne.