Logo
Large banner

Pao diler iz BiH: U Beču mu pronašli stanove pune narkotika

Autor:

ATV
15.05.2026 07:27

Komentari:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Specijalna jedinica za borbu protiv uličnog kriminala (EGS) Pokrajinske kriminalističke policije Beča uspjela je, nakon opsežnih višemjesečnih istraga, da zada dva značajna udarca organizovanom švercu narkotika.

U dvije odvojene akcije uhapšeno je ukupno osam osoba, a zaplijenjeno je oko 70 kilograma droge i velika suma gotovog novca.

U prvom slučaju, inspektori EGS-a pratili su primopredaju torbe između 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i 31-godišnjeg državljanina Srbije.

Kod državljanina BiH pronađeno je više od kilogram marihuane i oko 2.300 evra gotovine. Naknadnim pretresom njegovog stana otkriveno je dodatnih 600 grama kokaina i više od 26.000 evra. Istovremeno, tokom pretresa stana koji je koristio 31-godišnji Srbin, policija je našla: 28,5 kg marihuane, skoro 400 g kokaina i više od 16.000 evra.

Obojica su, po nalogu Tužilaštva u Beču, sprovedeni u pritvor.

Druga istraga rezultirala je hapšenjem 19-godišnjeg državljanina Srbije, koji je zatečen tokom predaje 106 grama kokaina dvojici Austrijanaca. Kod njega je pronađeno 6.600 evra, ali je pravi „plijen” otkriven u njegovom stanu u bečkom okrugu Majdling: 22 kg marihuane, 4,6 kg kokaina i 6,6 kg kanabisove smole.

Njegov saučesnik, 54-godišnji državljanin Slovenije, zaustavljen je na auto-putu A22 kod Stokeraua. U specijalno izrađenom skrivenom prostoru u automobilu policija je pronašla 3,3 kilograma kokaina.

Daljom istragom, u okrugu Rudolfshajm-Finfhaus, slobode je lišen još jedan 24-godišnji državljanin Srbije, kod kojeg je zaplijenjeno više od 15.000 evra gotovine, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Austrija

Državljanin BiH

Droga

zaplijenjena droga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вода ријека

Društvo

Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju

3 h

0
Полиција, Француска

Svijet

Pucnjava u Francuskoj: Došli na motoru i likvidirali tinejdžera

3 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док говори поред кинеског предсједника Си Ђинпинга током посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.

Svijet

Sastanak Trampa i Sija u kompleksu rukovodstva KP Kine posljednjeg dana posjete

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 15. maj: Šta nam zvijezde donose danas?

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција, Француска

Svijet

Pucnjava u Francuskoj: Došli na motoru i likvidirali tinejdžera

3 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док говори поред кинеског предсједника Си Ђинпинга током посјете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.

Svijet

Sastanak Trampa i Sija u kompleksu rukovodstva KP Kine posljednjeg dana posjete

3 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Вашингтону са Клаудијом Тени, чланицом и копредсједавајућом српског кокуса у Представничком дому америчког Конгреса из Републиканске странке.

Svijet

Cvijanovićeva se sastala sa članicom srpskog kokusa američkog Kongresa Klaudijom Teni

13 h

0
Стармер пред политичким сломом након побуне у влади

Svijet

Starmer pred političkim slomom nakon pobune u vladi

15 h

4

  • Najnovije

10

49

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

10

46

Pao dvojac u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

10

42

Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

10

31

Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

10

24

Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner