Sastanak Trampa i Sija u kompleksu rukovodstva KP Kine posljednjeg dana posjete

U nekadašnjem carskom vrtu u Pekingu, u blizini Zabranjenog grada u centru Pekinga, Tramp se sastao sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, prenosi Si-En-En.

Dvojica lidera su se rukovala i pozirala za zajedničku fotografiju prije bilateralne čajanke i radnog ručka.

Kako prenosi Bi-Bi-Si, Si je opisao kompleks gdje je primio Trampa jutros kao mjesto gde "lideri centralne vlade Kine rade i žive, uključujući i njega samog".

- Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, mnogo je istorije prisutno ovdje - rekao je Si, dodajući da je jedno među drvećem kojem su se divili tokom šetnje staro čak 490 godina.

Si je kazao i da će poslati Trampu kao poklon sjeme kineskih ruža koje su vidjeli u vrtu.

Kasnije, u zajedničkom obraćanju, Si je rekao da su dva lidera postigla "novi bilateralni odnos" koji je, kako je istakao, konstruktivan, što je nazvao "prekretnicom".

Razgovori Tramp i Sija, koji se danas nastavljaju, održavaju se u formatu užih delegacija uz čaj.

Za razliku od velikih delegacija koje su prisustvovale jučerašnjim razgovorima, obje strane danas su dovele manje delegacije najviših zvaničnika na sastanak, za koji se očekuje da će biti intenzivan, prenosi Si-En-En. Sa američke strane, uz Trampa su državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset, ministar finansija Skot Besent, trgovinski predstavnik SAD Džejmison Grir i ambasador SAD u Kini Dejvid Perdu. Uz Sija u kineskoj delegaciji su njegov šef kabineta Caj Ći, ministar spoljnih poslova Vang Ji potpredsjednik vlade i glavni izaslanik za trgovinu He Lifeng, zamjenik ministra spoljnih poslova Ma Džaosu i ambasador Kine u SAD Sje Feng.

Planirano je da se Tramp zadrži u Džongnanhaiju oko tri sata.

Džongnanhai se smatra ekvivaletom Bijele kuće, a obuvata jezero, paviljone, vrtove i kancelarije. Važi za jedno od najtajnovitijih mjesta u Kini, sa bezbroj nadzornih kamera i opreznim patrolama bezbjednosnih snaga u civilu i uniformi.