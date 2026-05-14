Starmer pred političkim slomom nakon pobune u vladi

14.05.2026 19:00

Стармер пред политичким сломом након побуне у влади
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Katastrofalni rezultati vladajućih laburista na prošlonedeljnim lokalnim izborima doveli su do nove krize u Britaniji, svega nešto manje od dvije godine nakon što je Starmer osvojio značajnu većinu obećanjem da će donijeti stabilnost i okončati deceniju političkog haosa.

Laburista Ves Streting danas je podnio ostavku na mjesto ministra zdravlja u vladi Velike Britanije, optužujući premijera Kira Starmera da vodi politiku bez jasnog pravca i da druge primorava da preuzimaju krivicu za neuspjehe njegove vlade.

Katastrofalni rezultati vladajućih laburista na prošlonedjeljnim lokalnim izborima doveli su do nove krize u Britaniji, svega nešto manje od dvije godine nakon što je Starmer osvojio značajnu većinu obećanjem da će donijeti stabilnost i okončati deceniju političkog haosa.

Kir Starmer, sam protiv svih: Dok odbija da ode, postao je internet sprdnja

Poslije višednevnih poziva sve većeg broja laburističkih poslanika Starmeru da ili podnese ostavku ili odredi vremenski okvir za svoj odlazak, Streting je prvi visoko pozicionirani ministar koji je odlučio da ode, rekavši da se povlači jer je "sada jasno da nećete voditi Laburističku stranku na sljedećim opštim izborima".

Starmer, koji se bori za politički opstanak, u srijedu je obećao da će nastaviti sa planovima za reformu Britanije i upozorio da bi njegova smjena dovela do političkog haosa.

Streting, koji se smatra jednim od potencijalnih rivala, u sredu ujutru je na sastanku sa Starmerom u Dauning stritu proveo manje od 20 minuta. Britanski mediji taj susret nazivaju odlučujućim obračunom.

- Sada je jasno da laburistički poslanici i sindikati žele da rasprava o budućnosti bude borba ideja, a ne ličnosti ili frakcija - napisao je Streting u ostavci.

Starmer odbacio pozive da podnese ostavku

Oštro kritikovao Starmera

Stretingove kritike bile su veoma oštre.

- Gdje nam treba vizija, imamo vakuum. Gdje nam treba pravac, imamo lutanje - rekao je Streting, kritikujući Starmerov govor u ponedjeljak, za koji je britanski lider nadao da će zaustaviti zahtjeve za ostavkom.

Kako je on dodao, "lideri preuzimaju odgovornost, ali to je prečesto značilo da drugi moraju da preuzmu krivicu".

Izvor blizak Stretingu naveo je da bivši ministar smatra da ima dovoljno podrške da pokrene zvaničnu borbu za smjenu Starmera, ali da je odlučio da to ne učini odmah, jer smatra da je ispravnije postaviti uređen vremenski okvir za naredne korake.

Takođe, funta je blago oslabila nakon Stretingove ostavke.

- Ovo nas dovodi korak bliže izazovu za vođstvo Laburističke stranke. Koliko je koraka još ostaje neizvesno - rekao je Nik Ris iz Moneks Evrope u Londonu.

