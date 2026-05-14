Vrbas spreman za svjetski kajakaški spektakl, reprezentacije uveliko pristižu

Reprezentacija Velike Britanije među prvima je pristigla u Banjaluku gdje vrši posljednje pripreme za Svjetski šampionat. Od 19. do 24. maja grad na Vrbasu biće domaćin timovima iz svih krajeva svijeta, a dobar rezultat priželjkuje Endrju Krovhurst, koji najviše nade polaže u sprint.

„Nadam se svom najboljem rezultatu do sada. Bilo bi lijepo da uđem u finale sprinta, to je definitivno cilj. Takođe, takmičim se i u disciplini C2 po prvi put. U timu je dobra atmosfera, mislim da imamo dobre šanse da osvojimo medalje. Vrijedno smo se spremali i jedva čekamo da prvenstvo počne“, kaže Krovhurst

„Bili smo ovdje na četiri ili pet takmičenja tokom prethodnih godina, tako da dobro poznajemo rijeku i stazu. Ovdje je prelijepo, Banjaluka je lijep grad, sa dobrim ljudima. Drago nam je što smo se vratili. Što se tiče tima, najviše nade polažemo u Keri Kristi, koja je osvojila srebro na prethodnom Svjetskom prvenstvu, nadamo se da može ponovo da zablista, rekao je Kristi.

Britanci imaju samo riječi hvale za organizatore koji su, kako kažu, uvijek pri ruci za sva pitanja i bilo kakvu pomoć.

„Imamo sjajne uslove. Možemo da dođemo da treniramo kad god poželimo. Uvijek je zadovoljstvo doći ovdje i nadam se da ćemo biti tu i narednih godina“, poručuje Krovhurst.

U Banjaluku su pristigli i Australijanci. Pod budnim okom Metju Delzila vrijedno rade kako bi u najboljoj formi dočekali prvi izazov.

„Mi smo mali tim iz Australije i pružićemo svoj maksimum. Došli smo sa četiri člana. Sviđa nam se Banjaluka, vremenski uslovi su promjenjivi, vodostaj na rijeci se često mijenja, ali privikavamo se. Domaćini su sjajni, uvjereni smo da nas čeka sjajno i uzbudljivo prvenstvo“, kaže Delzil.

Ceremonija svečanog otvaranja Svjetskog prvenstva na programu je 19. maja, dok prve trke počinju dan kasnije.