Logo
Large banner

Vrbas spreman za svjetski kajakaški spektakl, reprezentacije uveliko pristižu

Autor:

Nikola Lučić
14.05.2026 20:05

Komentari:

0
Врбас спреман за свјетски кајакашки спектакл, репрезентације увелико пристижу
Foto: ATV

Reprezentacija Velike Britanije među prvima je pristigla u Banjaluku gdje vrši posljednje pripreme za Svjetski šampionat. Od 19. do 24. maja grad na Vrbasu biće domaćin timovima iz svih krajeva svijeta, a dobar rezultat priželjkuje Endrju Krovhurst, koji najviše nade polaže u sprint.

„Nadam se svom najboljem rezultatu do sada. Bilo bi lijepo da uđem u finale sprinta, to je definitivno cilj. Takođe, takmičim se i u disciplini C2 po prvi put. U timu je dobra atmosfera, mislim da imamo dobre šanse da osvojimo medalje. Vrijedno smo se spremali i jedva čekamo da prvenstvo počne“, kaže Krovhurst

„Bili smo ovdje na četiri ili pet takmičenja tokom prethodnih godina, tako da dobro poznajemo rijeku i stazu. Ovdje je prelijepo, Banjaluka je lijep grad, sa dobrim ljudima. Drago nam je što smo se vratili. Što se tiče tima, najviše nade polažemo u Keri Kristi, koja je osvojila srebro na prethodnom Svjetskom prvenstvu, nadamo se da može ponovo da zablista, rekao je Kristi.

Britanci imaju samo riječi hvale za organizatore koji su, kako kažu, uvijek pri ruci za sva pitanja i bilo kakvu pomoć.

„Imamo sjajne uslove. Možemo da dođemo da treniramo kad god poželimo. Uvijek je zadovoljstvo doći ovdje i nadam se da ćemo biti tu i narednih godina“, poručuje Krovhurst.

U Banjaluku su pristigli i Australijanci. Pod budnim okom Metju Delzila vrijedno rade kako bi u najboljoj formi dočekali prvi izazov.

„Mi smo mali tim iz Australije i pružićemo svoj maksimum. Došli smo sa četiri člana. Sviđa nam se Banjaluka, vremenski uslovi su promjenjivi, vodostaj na rijeci se često mijenja, ali privikavamo se. Domaćini su sjajni, uvjereni smo da nas čeka sjajno i uzbudljivo prvenstvo“, kaže Delzil.

Ceremonija svečanog otvaranja Svjetskog prvenstva na programu je 19. maja, dok prve trke počinju dan kasnije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

svjetski kajakaški spektakl

Vrbas

Banjaluka

Republika Srpska

Velika Britanija

Australija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Европско првенство у футсалу у Бањалуци

Ostali sportovi

EP u futsalu za srednjoškolce: Republika Srpska u polufinalu

1 d

0
Бањалука Футсал

Ostali sportovi

Banjaluka odličan domaćin učesnicima EP u futsalu

2 d

0
Двострука олимпијска шампионка одлучила да напусти спорт и буде медицинска сестра

Ostali sportovi

Dvostruka olimpijska šampionka odlučila da napusti sport i bude medicinska sestra

2 d

0
Рукометаши Србије

Ostali sportovi

Orlovi počeli pripreme za najvažnije utakmice u godini

4 d

2

  • Najnovije

21

16

Cvijanovićeva se sastala sa članicom srpskog kokusa američkog Kongresa Klaudijom Teni

21

08

Pijani srndaći prave probleme: Izdato hitno upozorenje za sve vozače

21

07

Sutra morate da poklopite svo posuđe u kući: Slavimo veliki praznik uz ovaj strog običaj

20

59

Šta se krije ispod Sfinge? Stari CIA dokument pokrenuo nove teorije

20

55

Zoran bez jedne noge čuva 150 ovaca: Svaki dan trenira, a traži i treću ženu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner