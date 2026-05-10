Orlovi počeli pripreme za najvažnije utakmice u godini

Pred Orlovima su baraž mečevi za odlazak na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj, a rival u ovoj velikoj borbi biće selekcija Mađarske.

Prva utakmica je na programu 14. maja u Nišu, dok je revanš tri dana kasnije u Vespremu.

Izabranici Raula Gonzalesa će tek danas biti kompletni, jer je većina momaka imala obaveze u svojim klubovima, pa će prvi trening, u kompletnom sastavu odraditi večeras u dvorani Čair.

Selektor državnog tima je pred start priprema istakao:

"Iskren da budem, očekujem pobjede i da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Znamo da je veoma teško, jer Mađarska ima veoma dobre igrače i odličnog trenera, ali bićemo spremni. Želimo da ponovi ono što je bilo protiv Litvanije, da dvorana bude ispunjena do posljednjeg mjesta, jer je atmosfera bila nevjerovatna. Iskreno, osjećali smo se fenomenalno igrajući u Čairu, želimo da ponovimo sve to i protiv Mađara", rekao je Raul Gonzales.

Protivnik je veoma dobar, godinama su u vrhu evropskog rukometa.

"Imaju iskusne igrače koji igraju u najboljim timovima. Odbrana im je čvrsta, tranzicija dobra i dosta golova postižu iz kontre. Takođe, imaju nekoliko igrača koji imaju kvalitet za najbolje timove svijeta, što znači da je riječ o veoma dobroj reprezentaciji. Stalni su učesnici vleikih takmičenja, često dolaze do četvrtfinala i polufinala, zaista su odličan tim".

Svjestan je strateg Orlova i snage svog tima.

"Imamo dobru ekipu, sjajne momke i svi vjerujemo u plasman na Svjetsko prvenstvo. Nema potrebe da pričam o motivaciji i želji, jer je ona maksimalna i svi igrači će dati sve od sebe, to je sigurno", rekao je Raul Gonzales.

Desni bek reprezentacije, Uroš Kojadinović je spreman za najvažnije utakmice.

"Očekivanja su velika, a vidim da je posljednjih mjesec dana baš velika euforija oko ovih utakmica, što me raduje. Čekaju nas najvažniji mečevi ove godine, tako da moramo da ostanemo maksimalno fokusirani i probamo u punom Čairu da napravimo pozitivan rezultat. Naravno, ništa neće biti riješeno poslije prve utakmice, ali moramo da ostvarimo što ubjedljiviju pobjedu kako bismo bili mirniji u revanšu".

Ulaznice za utakmicu Srbija – Mađarska, koja se igra 14. maja u hali "Čair“ u Nišu, besplatne su za sve navijače. Svoje karte možete trebovati putem mejla ulaznice@rss.org.rs najkasnije do nedjelje, 10. maja, do 12 časova.

Nakon tog roka, od ponedjeljka, preuzimanje ulaznica biće moguće isključivo na biletarnici hale "Čair“ i to u sljedećim terminima 12. i 13. maja u periodu od 10 do 15 časova, a na dan utakmice, 14. maja, od 10 do 18 časova.