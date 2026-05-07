Oglasio se Slobodan Soro povodom bojkota vaterpolista

07.05.2026 20:34

Слободан Соро предсједник Ватерполо савеза Србије
Foto: Screenshot / YouTube

Slobodan Soro za sada ne želi javno da komentariše situaciju u Vaterpolo reprezentaciji Srbije nakon odluke grupe od 11 reprezentativaca da se povuku iz nacionalnog tima dok se on nalazi na čelu Saveza.

Kriza u srpskom vaterpolu dodatno je eskalirala poslije njegovih nedavnih izjava u kojima je ocijenio da su osvojene zlatne medalje na Olimpijskim igrama i Evropskom prvenstvu u Beogradu "više plod trenutne inspiracije nego stvarnog kvaliteta" reprezentacije.

Situaciju dodatno komplikuje i činjenica da je prethodno ostavku na mjesto selektora podnio Uroš Stevanović, jer je novi predsjednik VSS istakao kako selektor reprezentacije ne može istovremeno da bude i trener u klubu.

Nakon toga uslijedila je reakcija reprezentativaca, pa su iz nacionalnog tima istupili Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Viktor Rašović, Petar Jakšić, Radoslav Filipović i Radomir Drašović.

Povodom svih ovih dešavanja, oglasio se Soro i kratko poručio za "Telegraf":

"Za sada neću komentarisati".

