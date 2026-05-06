Filip Filipović završio karijeru!

Nekadašnji kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović saopštio je da je završio igračku karijeru nakon što je sa Los Anđeles Atletik klubom osvojio završni turnir Nacionalne lige u Sjedinjenim Američkim Državama.

Filipović (39) je prije dvije godine rekao da je završio karijeru, ali je ipak odlučio se vrati iz penzije i zaigra u klubu iz Los Anđelesa.

- Nećete me više vidjeti u bazenu, da. To je to. Odlučio sam. Nisam želio da najavljujem ništa, jer kad god sam najavljivao nešto bi se desilo. Kao što sam rekao, dobio sam signal i to je to. Posljednji šut, posljednji gol. Zahvalan sam na tome što sam bio dio ovog kluba, ovo je moja posljednja utakmica u karijeri i nisam mogao da zamislim da će se završiti ovako - rekao je Filipović na proslavi titule.

On je naveo da će mu nedostajati energija i osjećaj koji trenutno ima.

- Ne nedostaju mi golovi, titule... Jer sam osvojio sve. Ali ova prijateljstva, to će mi faliti. Sada ću krenuti drugim putem. Ostaću u vaterpolu, ali će biti drugačije od igranja u bazenu - izjavio je srpski vaterpolista.

Filipović je sa reprezentacijom Srbije osvojio 35 medalja, ima dva zlata i dve bronze sa Olimpijskih igara. Pored toga ima dva zlata, srebro i bronzu sa svjetskih prvenstava. Bio je sedam puta šampion Evrope, a ima i srebro i bronzu sa kontinentalnih šampionata. Deset puta je stizao do titule u Svjetskoj ligi, a jednom je osvojio bronzanu medalju.

Tokom klupske karijere igrao je za Partizan, Novi Beograd, Radnički, Solnok, Pro Reko, Olimpijakos. Filipović je osvojio dvije prvrenstvene titule sa Partizanom, osam titula sa Pro Rekom, uz pet trofeja klupskog prvaka Evrope.

Sa Radničkim je osvojio Evrokup, sa Solnokom Evrokup i titulu u Mađarskoj. Olimpijakosu je donio prvenstveni trofej, a sa Novim Beogradom ima pehare u Kupu, prvenstvu i Regionalnoj ligi, prenosi Tanjug.