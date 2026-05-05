Kup Republike Srpske: Novi trofej za ŽRK Borac

Autor:ATV
Komentari:0
Rukometašice Borca po 11 put su osvojile Kup Republike Srpske, a sedmi uzastopno. Banjalučanke su u finalu savladale Knežopoljku 33:19 (17:8).
Prelazni pehar u trajno vlasništvo kapitenu Milani Railić uručio je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, a prelazni Vladimir Branković, član UO RS RS. Zlatne medalje i ček od 3.000 maraka predao je Željko Aleksić, član UO RS Republike Srpske.
Gradovi i opštine
Filmska potjera u Srpskoj: Bježao od policije pa se zakucao u zid
Dubičanke su bolje počele susret u kojem su vodile 4:1. Nakon toga uslijedila je serija domaćih 7:0 za vođstvo 8:4.
Od tog trenutka su izabranice trenera Sanje Veselić sve konce igre držale u svojim rukama. Na kraju su opravdale ulogu favorita i došle do novog trofeja, dok će igračice iz Kozarske Dubice morati tražiti drugu priliku za svoj prvi pehar.
Za poraz su, osim srebrnih medalja, nagrađene sa 2.000 maraka. U pobjedničkom timu Ana Veselić je dala osam golova, Tamara Pejić imala je 21 odbranu i proglašena je za MVP-a.
Na drugoj strani sedam pogodaka dala je Ena Stijović, a golman Milica Pralica je imala 12 intervencija.
Banja Luka
Neizmjerna tuga: Poznatoj Banjalučanki Bojani Mutić preminuo i drugi sin
Odličan organizator 30. izdanja Kupa bio je Rukometni savez Republike Srpske sa predsjednikom Marinkom Umičevićem na čelu, dok pohvale idu i na račun ŽRK Borac koji je bio tehnički organizator.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu