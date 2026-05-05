Kup Republike Srpske: Novi trofej za ŽRK Borac

Rukometašice Borca po 11 put su osvojile Kup Republike Srpske, a sedmi uzastopno. Banjalučanke su u finalu savladale Knežopoljku 33:19 (17:8).

Prelazni pehar u trajno vlasništvo kapitenu Milani Railić uručio je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, a prelazni Vladimir Branković, član UO RS RS. Zlatne medalje i ček od 3.000 maraka predao je Željko Aleksić, član UO RS Republike Srpske.

Gradovi i opštine Filmska potjera u Srpskoj: Bježao od policije pa se zakucao u zid

Dubičanke su bolje počele susret u kojem su vodile 4:1. Nakon toga uslijedila je serija domaćih 7:0 za vođstvo 8:4.

Od tog trenutka su izabranice trenera Sanje Veselić sve konce igre držale u svojim rukama. Na kraju su opravdale ulogu favorita i došle do novog trofeja, dok će igračice iz Kozarske Dubice morati tražiti drugu priliku za svoj prvi pehar.

Rukometašice Borca osvojile Kup Srpske

Za poraz su, osim srebrnih medalja, nagrađene sa 2.000 maraka. U pobjedničkom timu Ana Veselić je dala osam golova, Tamara Pejić imala je 21 odbranu i proglašena je za MVP-a.

Rukometašice Borca osvojile Kup Srpske

Na drugoj strani sedam pogodaka dala je Ena Stijović, a golman Milica Pralica je imala 12 intervencija.

Banja Luka Neizmjerna tuga: Poznatoj Banjalučanki Bojani Mutić preminuo i drugi sin

Odličan organizator 30. izdanja Kupa bio je Rukometni savez Republike Srpske sa predsjednikom Marinkom Umičevićem na čelu, dok pohvale idu i na račun ŽRK Borac koji je bio tehnički organizator.