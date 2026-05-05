Logo
Large banner

Kup Republike Srpske: Novi trofej za ŽRK Borac

Autor:

ATV
05.05.2026 22:10

Komentari:

0
Рукометашице Борца освојиле Куп Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Rukometašice Borca po 11 put su osvojile Kup Republike Srpske, a sedmi uzastopno. Banjalučanke su u finalu savladale Knežopoljku 33:19 (17:8).

Prelazni pehar u trajno vlasništvo kapitenu Milani Railić uručio je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, a prelazni Vladimir Branković, član UO RS RS. Zlatne medalje i ček od 3.000 maraka predao je Željko Aleksić, član UO RS Republike Srpske.

Потјера у Требињу

Gradovi i opštine

Filmska potjera u Srpskoj: Bježao od policije pa se zakucao u zid

Dubičanke su bolje počele susret u kojem su vodile 4:1. Nakon toga uslijedila je serija domaćih 7:0 za vođstvo 8:4.

Od tog trenutka su izabranice trenera Sanje Veselić sve konce igre držale u svojim rukama. Na kraju su opravdale ulogu favorita i došle do novog trofeja, dok će igračice iz Kozarske Dubice morati tražiti drugu priliku za svoj prvi pehar.

Рукометашице Борца освојиле Куп Српске
Rukometašice Borca osvojile Kup Srpske

Za poraz su, osim srebrnih medalja, nagrađene sa 2.000 maraka. U pobjedničkom timu Ana Veselić je dala osam golova, Tamara Pejić imala je 21 odbranu i proglašena je za MVP-a.

Рукометашице Борца освојиле Куп Српске
Rukometašice Borca osvojile Kup Srpske

Na drugoj strani sedam pogodaka dala je Ena Stijović, a golman Milica Pralica je imala 12 intervencija.

Бојана Мутић

Banja Luka

Neizmjerna tuga: Poznatoj Banjalučanki Bojani Mutić preminuo i drugi sin

Odličan organizator 30. izdanja Kupa bio je Rukometni savez Republike Srpske sa predsjednikom Marinkom Umičevićem na čelu, dok pohvale idu i na račun ŽRK Borac koji je bio tehnički organizator.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ŽRK Borac

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тијана Бошковић одбојкашица и њен момак Ђорђе Орестијевић

Ostali sportovi

"Ovaj trofej posvećujem njemu": Ko je momak koji je ukrao srce Tijane Bošković

1 d

0
Урош Стевановић поднио оставку!

Ostali sportovi

Uroš Stevanović podnio ostavku!

1 d

0
Возач формуле 1

Ostali sportovi

Odlazak junaka: Umro je veliki Aleks Zanardi

3 d

0
Џорџи Кембел, јахачица пала са коња и погинула

Ostali sportovi

Sportistkinja pala sa konja i poginula na mjestu

5 d

0

  • Najnovije

22

45

Hercegovački genije izborio mjesto na prestižnom moskovskom državnom Institutu

22

27

Tramp: Lično učestvujem u razgovorima sa Teheranom

22

10

Kup Republike Srpske: Novi trofej za ŽRK Borac

22

05

Boban Kusturić pronađen mrtav

21

43

Zaklala rođenu kćerkicu jer je bila ljubomorna na nju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner