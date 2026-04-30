Sportistkinja pala sa konja i poginula na mjestu

Britanska jahačka zvezda Džordži Kembel (36) tragično je izgubila život nakon užasnog pada tokom takmičenja "Bikton Internešnal Hors Trajals" u Devonu!

Nesreća se dogodila posljednjeg dana takmičenja dok je Džordži jahala svog iskusnog konja po imenu Global Kvest.

Kako se navodi u izvještaju, konj težak 610 kilograma nije uspio da preskoči prepreku od balvana, što je dovelo do fatalnog "rotacionog pada".

Stručnjaci su objasnili da je konj pokušao da napravi dodatni korak prije skoka u vodu, ali je grudima i prednjim nogama udario u balvan. To je uzrokovalo da se životinja, usljed inercije, bukvalno prevrne u vazduhu i padne leđima direktno na jahačicu.

Džordži je zadobila smrtonosne povrede glave (izliv krvi u mozak) i višestruke prelome rebara. Ljekarske ekipe su odmah dotrčale do nje, ali su mogle samo da konstatuju smrt.

Navedeno je da je jahačica izgubila svijest gotovo trenutno i da je smrt bila "brza".

Njen suprug, Džesi Kembel, koji je i sam profesionalni jahač, nalazio se oko kilometar dalje u trenutku nesreće.

(Telegraf)