Rukometašice Borca izborile plasman na finalni turnir Kupa BiH

29.04.2026 22:00

Рукометашице Борца избориле пласман на финални турнир Купа БиХ
Foto: ŽRK Borac

Rukometašice Borca izborile su plasman na finalni turnir Kupa BiH! Nakon što su u Ljubuškom trijumfovale nad Izviđačem razlikom od šest golova (32:38), igračice Sanje Veselić su ove srijede u Boriku upisale pobjedu rezultatom 35:33 i zaslužile mjesto među 4 najbolja tima u kup-takmičenju.

Već poslije prvog poluvremena, mladi tim Borca odmakao je sedam koraka gošćama (20:13), pa se praktično već tad znali da će “osice“ nastaviti bitku za trofej. Predvodila ih je Sandra Đurašinović sa 8 golova, dok je Nataša Milovanović u velikom uspjehu učestvovala sa 7.

Završni turnir Kupa BiH za rukometašice igraće se 23. i 24. maja. Do tada su pred našim timom posljednja dva ligaška ispita. U trećem kolu doigravanja za šampiona, koje se igra sljedećeg vikenda, Borac je slobodan, nakon čega slijede domaći susret sa Krivajom (9. maj) i gostovanje Krajini (16. maj). Naš tim je trenutno na četvrtom mjestu sa 22 boda, koliko ima i trećeplasirana Krajina, ali uz bolju gol-razliku (Krajina +33, Borac +31).

BORAC: Sofija Štrbac 4, Milica Đekić, Milana Railić 4, Ana Veselić 4, Tamara Pejić, Minja Grahovac 2, Lara Bijelić 5, Tanja Đurašinović, Sandra Đurašinović 8, Milica Bjelajac, Nataša Milovanović 6, Milica Sandić, Nikolina Babić 2. Trener: Sanja Veselić.

IZVIĐAČ: Katarina Kraljević 7, Iva Šoše 2, Marija Bezer 2, Nina Vanješ 7, Katja Čuljak, Ana Trlin, Lana Petrović, Katarina Proleta, Lucija Šego 4, Ivana Bebek, Ema Pavlović 4, Tea Hodnik 1, Mirjana Ilić 5, Anja Pavlović 1, Lorena Luburić. Trener: Ivna Lovrić.

