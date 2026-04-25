Sara Ćirković u finalu Svjetskog kupa u Brazilu

Srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u finale Svjetskog kupa u Brazilu u bantam kategoriji do 54 kilograma, pošto je danas u polufinalu pobijedila Vidad Bertal iz Maroka.

Ćirković će se sutra od 16.00 časova u finalu boriti protiv Kineskinje Junman Gan.

Ona je prethodno pobijedila Argentinku Melani Martinez, Brazilku Tati de Žezus i Irkinju Dženifer Lihejn.

Srpska bokserka je na turniru u Brazilu obezbijedila prvu medalju za Srbiju u takmičenjima pod okriljem World Boxinga.

Svjetski kup je prilika za osvajanje bodova za World Boxing rang-liste, a ti bodovi imaće ulogu i u kvalifikacijama za Olimpijske igre koje će 2028. godine biti održane u Los Anđelesu, piše Tanjug.