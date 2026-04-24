Sve spremno za Evropsko prvenstvo u futsalu za učenike do 18 godina

Ministar porodice, omladine i sporta, Irena Ignjatović, rekla je danas u Banjaluci da će Evropsko otvoreno prvenstvo za učenike do 18 godina - futsal Banjaluka 2026 koje će biti održano u Banjaluci od 10. do 16.maja ove godine okupiti oko 250 učesnika.

Ignjatovićeva je istakla da će Ministarstvo pružiti podršku u svakom smislu, te da će izdvojiti 200.000 KM za te namjene.

Ona je dodala da organizaciona i tehnička podrška neće izostati jer su kolege već aktivno uključene u sve aktivnosti u vezi sa organizacijom.

„Republika Srpska u punom kapacitetu podržava razvoj školskog sporta i predstavljanje naših sportista na međunarodnoj sportskoj sceni i čast nam je da smo domaćini ovakvom događaju“, rekla je Ignjatićeva.

Ona je navela da je premijer Savo Minić predsjednik Organizacionog odbora, što kako je navela dovoljno govori o odnosu Republike Srpske prema našim školarcima sportistima koji su nas obradovali i učinili ponosnim na svakom takmičenju do sad i sigurna sam da će tako biti i na domaćem terenu.

Sportski direktor Evropske federacije školskog sporta, Gorica Bilak Moconja, je rekla da ovo takmičenje obuhvata i druge vrijednosti školskog sporta gdje će mladi koji dolaze širom Evrope razmijeniti iskustva, povezati se i širiti vrijednosti školskog sporta – fer plej, toleranciju , solidarnost i timski duh.

Ona je rekla da će na takmičenju učestvovati 15 ekipa iz 11 zemalja , te da će utakmice biti igrane u četiri sportske dvorane u Banjaluci - sportskoj dvorani „Borik“, sportskoj dvorani Sportska dvorana „Farmasprom“, sportskoj dvorani „Centar“ i sali Osnovne škole „Sveti Sava“.

„Svoje učešće su potvrdile Belgija, Bugarska , Crna Gora, Češka, Mađarska, Moldavija, Srbija, Slovenija, Sjeverna Makedoinija, Slovačka i Republika Srpska. Imamo 11 zemalja i 15 potvrđenih timova, igraće se u četiri grupe“, navela je Gorica Bilak Moconja.

Marko Radić iz Turističke organizacije Republike Srpske je rekao da je ovo takmičenje sjajna prilika da se predstavi Banjaluka i Republika Srpska u najboljem svjetlu.

„Ovakvi događaji, sportski i kulturni su primjer da dodatno afirmišemo i Banjaluku i Republiku Srpsku kao pozitivnu destinaciju, destinaciju autentičnih iznenađenja, dobrog gostoprimstva, zanimljive ponude i atraktivnosti“, istakao je Radić.