Sportisti iz Republike Srpske zasijali na Prvenstvu Evrope u ITF tekvondou

Takmičari iz Republike Srpske, nastupajući za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ostvarili su sjajne rezultate na Evropskom prvenstvu u ITF tekvondou, održanom u Grčkoj, na Kritu.

Poseban uspjeh ostvario je Miljan Ćosić iz Zvornika, koji je u konkurenciji veterana, uzrast 35–44 godine, osvojio 1. mjesto u borbama, kategorija +92 kg, čime je postao evropski šampion. Ćosić je osvojio i 3. mjesto u formama, kategorija 5. DAN, veterani 35–44 godine.

Odlične rezultate ostvarili su i mladi takmičari. Nikolaj Kovačević iz Stanara osvojio je 2. mjesto u borbama u konkurenciji kadeta, dok su Vuk Jeremić u konkurenciji juniora i Uroš Ilić u konkurenciji kadeta osvojili 3. mjesto u borbama.

Na Evropskom prvenstvu nastupali su još i juniori Iva Batić, Aleksandar Ćosić i Mateja Janković, kao i kadetkinja Maša Tadić, koji su svojim nastupima pokazali hrabrost, kvalitet i veliku predanost sportu.

Sudije su bili Boris Kusmuk i Emilija Blagojević.

Ovi rezultati predstavljaju veliki ponos za Republiku Srpsku, grad Zvornik, Stanare, kao i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sportisti su još jednom pokazali da se uporan rad, disciplina i vjera u sebe prepoznaju i na najvećoj evropskoj sceni.