"Phygital" revolucija: Zašto je tradicionalni sport nevidljiv novim generacijama?

Uoči predstojećeg Montenegro Future Festival (MFF) u Baru, koji će ugostiti vodeće svjetske inovatore, organizatori su podijelili ekskluzivan uvid u viziju Markusa Majera, čovjeka koji iz korijena mijenja industriju zabave.

Kao lider kompanije Force of Disruption GmbH, Majer kreira formate u kojima se briše linija između fizičkog sporta i gejminga, najavljujući eru u kojoj gledalac više nije samo posmatrač, on postaje srce same igre.

Kroz rad u kompaniji Force of Disruption GmbH, oblikujete nove formate na presjeku sporta, gejminga i medija. Šta vidite kao sljedeću veliku promjenu u interaktivnoj zabavi?

Sljedeća promjena je potpuno brisanje granice između posmatrača i učesnika. Decenijama je zabava bila stvar konzumacije – gledali ste, klikali, reagovali. Ono što sada dolazi je „fullstack” participacija: ljudi više ne prate takmičenje, oni jesu takmičenje.

Ovu evoluciju pratim iznutra više od 20 godina. Bio sam među prvima koji su uveli esport na evropsku televiziju – na kanalu Sport1 smo prvi put u ovom regionu prikazali League of Legends, Virtuelnu Bundesligu i 24/7 esport kanal. Tada je izazov bio učiniti digitalno takmičenje razumljivim širokoj publici. Danas je izazov suštinski drugačiji: radi se o tome kako da se digitalni i fizički identitet stope u jedno jedinstveno takmičarsko iskustvo.

Kroz Force of Disruption već deceniju povezujem industriju, maloprodaju i sport putem gamifikacije, savjetujući brendove kao što su ISPO, IAA Mobility, IFA i Gamescom. THE TRCK GmbH i PULSE Series su bili logičan korak: prestati sa savjetovanjem o konvergenciji i sam izgraditi infrastrukturu za nju.

Vaš koncept THE TRCK predstavlja novu generaciju „phygital” sportova. Kako ovaj model redefiniše način na koji se ljudi bave fizičkom aktivnošću i takmičenjem?

PULSE Series rješava strukturni problem: fizički i digitalni svjetovi mladih ljudi do sada su tekli paralelno, bez mosta koji ih spaja. Šesnaestogodišnjak ima svoj gejming identitet, društveni rang, prisustvo na strimingu – ali onog trenutka kada kroči u sportski objekat, sve to nestaje. Nema podataka, nema profila, nema napretka.

PULSE Series gradi taj most. Svaki meč stvara Player ID, statistiku u realnom vremenu i rang-liste – istovremeno fizičke i digitalne. U hibridnom fudbalu, na primjer, timovi se takmiče u fizičkoj fazi 5 na 5 na terenu i digitalnoj fazi 2 na 2 na konzoli; oba rezultata se spajaju u jedan. Isti princip primjenjujemo na košarku, padel i ples.

Ne tražimo od sportista da postanu gejmeri, niti od gejmera da postanu sportisti. Kreiramo novu kategoriju u kojoj su oba identiteta validna i nagrađena u jedinstvenom takmičarskom formatu – standardizovanom, pogodnom za striming i skalabilnom putem naše SportsBox jedinice koja se može postaviti na bilo koju lokaciju.

Koliko je važno kreirati imerzivne formate zasnovane na iskustvu za novu generaciju navijača?

To nije samo važno – to je jedini održiv put. Generacije Z i Alfa ne konzumiraju sport kao prethodnici. Oni žele da budu viđeni, rangirani i da dijele svoj uspjeh. Utakmica od 90 minuta bez digitalnog sloja podataka i društvenog autputa za njih je praktično nevidljiva.

Uz PULSE Series, svaki događaj je istovremeno i takmičenje i „mašina za sadržaj”. Mečevi u realnom vremenu proizvode materijal za lajvstrim, klipove sa najboljim momentima i ličnu statistiku. Iskustvo se ne gradi oko događaja – događaj jeste iskustvo. To iz korijena mijenja ekonomiju sportske infrastrukture: svaka SportsBox jedinica generiše kontinuirani sadržaj i podatke, a ne samo jednokratni događaj.

Gamifikacija postaje moćan alat u svim industrijama. Kako ona može transformisati obrazovanje, zdravstvo i stil života?

Gamifikacija funkcioniše kada je izgrađena na stvarnoj arhitekturi motivacije, a ne samo na bedževima i poenima. U PULSE Series koristimo Octalysis okvir Ju-kai Čoua kao naučnu osnovu: epski smisao, društveni uticaj, napredak, nepredvidivost – to su unutrašnji pokretači koji tjeraju ljude da se vraćaju iz nedjelje u nedjelju.

Ista mehanika koja tjera tinejdžera da trenira dva puta nedjeljno kako bi se popeo na rang-listi može motivisati studenta da ostane fokusiran na učenje ili pacijenta da se pridržava protokola rehabilitacije. Ključno je razumjeti da su spoljne nagrade krhke. Održivo angažovanje dolazi iz unutrašnjih procesa koji se mogu ciljano dizajnirati. To je izazov naše ere. Mi to prvo rješavamo u sportu, ali potencijal za prenos u obrazovanje i zdravstvo je jasno zacrtan u našim planovima.

Kao govornik na Montenegro Future Festival, koju ključnu poruku želite da prenesete o budućnosti „phygital” sporta i konvergenciji tehnologije i stvarnog svijeta?

Fizički i digitalni svjetovi nisu u sukobu – oni čekaju da budu integrisani. Predugo su sportska infrastruktura i gejming kultura razvijani u izolovanim silosima, ignorišući međusobne prednosti. Sljedeća generacija takmičarskih formata biće podrazumijevano hibridna: mjerljiva, podložna strimingu, vođena podacima i utemeljena na stvarnom fizičkom naporu.

Ovo nije trend, već strukturna promjena u tome kako se ljudska bića angažuju u izazovima, grade identitet i zajednicu. Moja poruka na festivalu je jednostavna: infrastruktura za „phygital” sport postoji već danas. Pitanje više nije da li će doći do ove konvergencije – već ko će postaviti standarde. Mi ih postavljamo.

