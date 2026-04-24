Meteorološki šok: Nakon vrelog vikenda vraća se snijeg

Predstojeći vikend u Republici Srpskoj i Federaciji BiH donijeće nam pravo ljetno vrijeme uz pretežno sunčane intervale, ali meteorolozi upozoravaju da se u prognoze iznenada vratila najava snježnih padavina.

Iako će subota i nedjelja biti vrlo tople sa dnevnim temperaturama od 19 do 25 stepeni, a na jugu Hercegovine čak do vrelih 28 stepeni Celzijusa, jutra će i dalje ostati prohladna uz mogućnost lokalnog mraza.

Već početkom sljedeće sedmice, tačnije u ponedjeljak i utorak, doći će do postepenog naoblačenja koje će mjestimično pratiti slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Temperatura u Bosni će tada pasti za oko pet stepeni, dok će se u Hercegovini i dalje zadržati toplo vrijeme. Pravi preokret nastupa od srijede, kada stiže veća količina oblačnosti i obilnije padavine, a novo zahlađenje će na planine ponovo donijeti snježni pokrivač.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sve do 29. aprila temperature će se kretati u granicama prosjeka za ovo doba godine, uz ugodno tople dane i svježa jutra. Ipak, izrazito hladniji period očekuje nas od 30. aprila pa sve do 4. maja, kada će se jutarnje temperature u Bosni spuštati i do dva stepena ispod nule. Tokom tog perioda, maksimalne dnevne vrijednosti neće prelaziti 17 stepeni u Bosni, dok će u Hercegovini biti nešto toplije sa temperaturom do 21 stepen Celzijusa.