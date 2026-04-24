Meteorološki šok: Nakon vrelog vikenda vraća se snijeg

ATV
24.04.2026 17:55

Сније на грани зима хладноћа вријеме
Foto: Pexel/ Teagan Hunt

Predstojeći vikend u Republici Srpskoj i Federaciji BiH donijeće nam pravo ljetno vrijeme uz pretežno sunčane intervale, ali meteorolozi upozoravaju da se u prognoze iznenada vratila najava snježnih padavina.

Iako će subota i nedjelja biti vrlo tople sa dnevnim temperaturama od 19 do 25 stepeni, a na jugu Hercegovine čak do vrelih 28 stepeni Celzijusa, jutra će i dalje ostati prohladna uz mogućnost lokalnog mraza.

Već početkom sljedeće sedmice, tačnije u ponedjeljak i utorak, doći će do postepenog naoblačenja koje će mjestimično pratiti slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Temperatura u Bosni će tada pasti za oko pet stepeni, dok će se u Hercegovini i dalje zadržati toplo vrijeme. Pravi preokret nastupa od srijede, kada stiže veća količina oblačnosti i obilnije padavine, a novo zahlađenje će na planine ponovo donijeti snježni pokrivač.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sve do 29. aprila temperature će se kretati u granicama prosjeka za ovo doba godine, uz ugodno tople dane i svježa jutra. Ipak, izrazito hladniji period očekuje nas od 30. aprila pa sve do 4. maja, kada će se jutarnje temperature u Bosni spuštati i do dva stepena ispod nule. Tokom tog perioda, maksimalne dnevne vrijednosti neće prelaziti 17 stepeni u Bosni, dok će u Hercegovini biti nešto toplije sa temperaturom do 21 stepen Celzijusa.

Pročitajte više

Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Dječak povrijeđen u eksploziji: Poznato u kakvom je stanju

3 h

0
Петровић: Затражено повећање цијене произведене електричне енергије

Ekonomija

Petrović: Zatraženo povećanje cijene proizvedene električne energije

3 h

0
Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

Zanimljivosti

Kosmos je konačno rasporedio karte: Zlatna era počinje bez najave za ova tri znaka

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Preminuo muškarac povrijeđen u nesreći u februaru

3 h

0

Više iz rubrike

Пет хороскопских знакова имаће викенд пун изненађења

Društvo

Pet horoskopskih znakova imaće vikend pun iznenađenja

6 h

0
Нова Tropic маркет адреса – нова прилика за 102 члана тима

Društvo

Nova Tropic market adresa – nova prilika za 102 člana tima

7 h

0
На Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана панел-дискусија о статусу књижевности за д‌јецу и младе, с циљем да се отворе кључна питања о њеном положају у савременом друштву и образовном систему.

Društvo

Dječija književnost između tradicije i digitalnog doba

8 h

0
Рецепт за прољећне ролнице

Društvo

Proljećne rolnice! Ukusne i spremne začas

9 h

0

  • Najnovije

20

50

Pucnjava u sarajevskom restoranu, ima ranjenih

20

49

Tragedija kod Prijedora: Motorista poginuo u sudaru s traktorom

20

45

Koliko sada košta stolica na svadbama

20

41

Poskok ponovo na popularnom šetalištu u Banjaluci - VIDEO

20

36

Automobil sletio u Dunav, strahuje se da su ljudi ostali u vozilu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner