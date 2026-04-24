Proljećne rolnice! Ukusne i spremne začas

Ukoliko tražite jednostavan ali ukusan recept, koji će odgovarati hrani koja je u sezoni, upravo ste ga pronašli. Proljećne rolnice, svima ukusne, a jednostavne za napraviti

Sastojci 200g svježe paprike

1 glavica crnog luka ili jedna vezica mladog luka

300g tikvica

200g mrkve

2 kašike ulja

1 kašičica vegete, so po potrebi i mljeveni biber

1 kašika parmezana

300g tankih kora za pitu

1 jaje za premazivanje kora

ulje za duboko prženje Priprema Papriku, luk i tikvicu isjeći na trakice i propržiti na dvije kašike ulja. Obariti mrkvu ohladiti i isjeći na trakice. Posoliti, pobiberiti po ukusu i dodati vegetu. Dodati parmezan pa dobro promiješati. Kore isjeći na kvadrate željene veličine u sredinu stavizi dvije kašičice fila. Rubove tijesta premazati jajetom razmućenim. Krajeve tijesta saviti zatim zarolati. isto to uraditi sa preostalim tijestom i povrćem. Pržiti u vrelom ulju po dva minuta sa svih strana, zatim rolne vaditi na upijajući papir.

