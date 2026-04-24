Proljećne rolnice! Ukusne i spremne začas

ATV
24.04.2026 12:05

Foto: Pexel/ Tamba Budiarsana

Ukoliko tražite jednostavan ali ukusan recept, koji će odgovarati hrani koja je u sezoni, upravo ste ga pronašli. Proljećne rolnice, svima ukusne, a jednostavne za napraviti

Sastojci

  • 200g svježe paprike
  • 1 glavica crnog luka ili jedna vezica mladog luka
  • 300g tikvica
  • 200g mrkve
  • 2 kašike ulja
  • 1 kašičica vegete, so po potrebi i mljeveni biber
  • 1 kašika parmezana
  • 300g tankih kora za pitu
  • 1 jaje za premazivanje kora
  • ulje za duboko prženje

Priprema

Papriku, luk i tikvicu isjeći na trakice i propržiti na dvije kašike ulja. Obariti mrkvu ohladiti i isjeći na trakice. Posoliti, pobiberiti po ukusu i dodati vegetu. Dodati parmezan pa dobro promiješati. Kore isjeći na kvadrate željene veličine u sredinu stavizi dvije kašičice fila. Rubove tijesta premazati jajetom razmućenim. Krajeve tijesta saviti zatim zarolati. isto to uraditi sa preostalim tijestom i povrćem. Pržiti u vrelom ulju po dva minuta sa svih strana, zatim rolne vaditi na upijajući papir.

