Više banjalučkih ulica danas bez struje

Autor:

ATV
24.04.2026 08:31

Радник ради на стубу за струју.
Foto: ATV

Iz preduzeća „Elektrokrajina“ saopšteno je da će zbog planiranih radova na mreži danas, 24. aprila, doći do prekida u isporuci električne energije u više ulica i naselja na području grada.

Prema objavljenom rasporedu, isključenja su planirana u sljedećim terminima:

Od 09:00 do 14:00 časova:

Bez električne energije ostaće potrošači u dijelovima sljedećih ulica i naselja:

  • Ulica Suturlija
  • Ulica Nadežde Petrović
  • Naselje Bukvalek
  • Naselje Donja Kola
  • Naselje Goleši

Od 09:00 do 14:00 časova (druga grupa):

U istom vremenskom periodu struje neće biti u dijelovima ulica:

  • Kralja Aleksandra I Karađorđevića
  • Jovice Savinovića
  • Njegoševa ulica

Iz „Elektrokrajine“ napominju da se radovi izvode u cilju redovnog održavanja mreže i poboljšanja kvaliteta snabdijevanja, te mole građane za razumijevanje. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

