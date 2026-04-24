Više banjalučkih ulica danas bez struje

Foto: ATV

Iz preduzeća „Elektrokrajina“ saopšteno je da će zbog planiranih radova na mreži danas, 24. aprila, doći do prekida u isporuci električne energije u više ulica i naselja na području grada.

Prema objavljenom rasporedu, isključenja su planirana u sljedećim terminima: Od 09:00 do 14:00 časova: Bez električne energije ostaće potrošači u dijelovima sljedećih ulica i naselja: Ulica Suturlija

Ulica Nadežde Petrović

Naselje Bukvalek

Naselje Donja Kola

Naselje Goleši Od 09:00 do 14:00 časova (druga grupa): U istom vremenskom periodu struje neće biti u dijelovima ulica: Kralja Aleksandra I Karađorđevića

Jovice Savinovića

Njegoševa ulica Iz „Elektrokrajine“ napominju da se radovi izvode u cilju redovnog održavanja mreže i poboljšanja kvaliteta snabdijevanja, te mole građane za razumijevanje. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.