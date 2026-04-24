Tramp planira da pozove Putina na samit u Majamiju

ATV
24.04.2026 09:13

Трамп планира да позове Путина на самит у Мајамију
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Sjedinjene Američke Države namjeravaju da pozovu ruskog predsjednika Vladimira Putina na samit G-20, koji je zakazan za decembar u Majamiju, u odmaralištu američkog predsjednika Donalda Trampa, izjavili su američki zvaničnici.

Iz Stejt departmenta je saopšteno da je Tramp jasno stavio do znanja da je Rusija dobrodošla na sastanke G-20, uz napomenu da zvanični pozivi još nisu upućeni, ali da će Rusija, kao članica grupe, biti pozvana na samit i ministarske sastanke, prenio je "Vašington post".

"Trenutno nisu izdati zvanični pozivi, ali Rusija je članica G-20 i biće pozvana da prisustvuje ministarskim sastancima i samitu lidera", rekao je visoki zvaničnik administracije, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Tramp je, govoreći u Ovalnom kabinetu, rekao da nije upoznat sa konkretnim pozivom, ali da se tome ne bi protivio, ocjenjujući da bi razgovor sa svim stranama mogao da bude koristan, iako sumnja da bi Putin prihvatio poziv.

List navodi da Rusija nije prisustvovala lično G-20 samitima od 2019. godine, prvo zbog pandemije koronavirusa, a zatim zbog rata u Ukrajini i međunarodnih optužbi protiv Putina, uključujući nalog Međunarodnog krivičnog suda.

Zvaničnici iz Rusije su naveli da je poziv stigao, ali da odluka o učešću još nije donijeta, dok je Kremlj saopštio da će format učešća kasnije biti poznat.

Takođe je navedeno da Tramp nastoji da unaprijedi odnose sa Rusijom i da je ranije govorio o mogućnosti korišćenja ličnih kontakata sa Putinom radi okončanja rata u Ukrajini.

