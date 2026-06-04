Teška nesreća u Banjaluci: Muškarac pao dok je pokušavao da popravi krov kuće

Autor:ATV
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Muškarac M.T. (35) teško je povrijeđen kada je pao dok je popravljao krov kuće u jednom prigradskom naselju u Banjaluci.
Nezgoda se desila jutros, a na terenu su bili ljekari Službe hitne pomoći i policija.
Prevezen je u bolnicu, a kako saznaje Glas Srpske, povrijeđena mu je kičma.
Prema informacijama, on se popeo na krov da nešto popravi, ali su mu se u jednom trenutku okliznule merdevine, zbog čega je izgubio ravnotežu i pao sa visine.
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