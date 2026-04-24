Tramp potvrdio: Izrael i Liban produžili prekid vatre

24.04.2026 08:21

Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Izrael i Liban produžili su prekid vatre za tri sedmice na sastanku u Bijeloj kući, objavio je predsjednik SAD Donald Tramp, koji je bio domaćin sastanka.

Borba između Izraela i militanata Hezbolaha, koje podržava Iran, u Libanu je jedna od brojnih tačaka spoticanja u rješavanju šireg regionalnog sukoba, zajedno sa iranskim nuklearnim ambicijama i kontrolom nad Ormuskim moreuzom.

Tramp je izjavio da je spreman da sačeka "najbolji dogovor" da bi okončao sukob sa Iranom.

Dodao je da mu se ne žuri sa postizanjem mirovnog sporazuma, da želi da on bude "vječan" i ponovio da SAD imaju jasnu prednost u pomorskom sukobu u moreuzu.

Dan nakon što je Iran pokazao da ima čvršći uticaj na ključni brodski koridor, Tramp je odbacio prijetnju koju predstavljaju iranski manji vojni čamci i rekao da vjeruje da je Teheran spriječen da postigne dogovor jer je njegovo rukovodstvo u haosu.

On je naglasio da američka mornarica ima naređenje da uništava iranske brodove koji postavljaju mine u moreuzu i da bi SAD mogle da unište za jedan dan svako oružje koje je Iran možda napravio tokom prekida vatre koji je na snazi od 8. aprila.

